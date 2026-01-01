RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Bomberos rescataron de entre las llamas a un hombre en el incendio de su casa en Las Piedras

El incendio ocurrió sobre las 5 de la mañana en una casa de Las Piedras, Canelones. Un hombre estaba atrapado en la vivienda y fue rescatado por bomberos. Sufrió heridas de gravedad.

El incendio ocurrió sobre las 5 de la mañana en una vivienda de la calle Treinta y Tres esquina Wilson Ferreira, informa la Dirección Nacional de Bomberos.

Cuando llegaron los bomberos “se constató fuego generalizado en una vivienda de material tradicional, de unos 25 metros cuadrados, registrándose una persona atrapada en su interior”, dice el informe oficial.

dos bomberos uruguayos y tres brasilenos heridos tras incendio y explosion en la frontera de rivera y livramento
Dos bomberos uruguayos y tres brasileños heridos tras incendio y explosión en la frontera de Rivera y Livramento

“Ante esta situación, el personal actuante ingresó de forma inmediata al interior de la vivienda, realizando maniobras de búsqueda y rescate, logrando extraer a un masculino, quien fue trasladado rápidamente por un móvil policial debido a su estado de gravedad, ante la ausencia de ambulancia disponible en ese momento”, detalla Bomberos.

“De forma simultánea, se procedió de manera inmediata a las tareas de extinción, logrando controlar el foco ígneo y asegurar el lugar. Como consecuencia del siniestro, se verificó afectación total en un dormitorio y afectación parcial en el resto de la vivienda”, agrega el informe publicado en la mañana de este jueves.

Ahora el personal del Departamento de Investigación de Siniestros de Bomberos analiza el lugar para determinar la causa y el origen del incendio.

