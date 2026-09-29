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CENTRO DE MONTEVIDEO

Bomberos evacuó un edificio por incendio en un apartamento: presumen que comenzó por falla en un extractor

El tránsito fue cortado por las tareas de Bomberos en la zona, en Barrios Amorín y Cerro Largo. No hubo personas lesionadas.

INCENDIO-EN-BARRIOS-AMORIN-Y-CERRO-LARGO

Bomberos debió evacuar un edificio tras un incendio en un apartamento en Barrios Amorín, entre Galicia y Cerro Largo.

Presumen que el fuego comenzó tras la falla eléctrica en un extractor de cocina del apartamento donde vive una mujer.

El hecho ocurrió en la tarde de este martes. Sobre las 18:00 horas el fuego ya había sido controlado y los efectivos realizaban tareas de enfriamiento.

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No hay personas lesionadas.

El tránsito fue cortado en la zona, por las tareas de Bomberos.

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