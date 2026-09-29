Bomberos evacuó un edificio por incendio en un apartamento: presumen que comenzó por falla en un extractor

Bomberos debió evacuar un edificio tras un incendio en un apartamento en Barrios Amorín, entre Galicia y Cerro Largo.

Presumen que el fuego comenzó tras la falla eléctrica en un extractor de cocina del apartamento donde vive una mujer.

El hecho ocurrió en la tarde de este martes. Sobre las 18:00 horas el fuego ya había sido controlado y los efectivos realizaban tareas de enfriamiento.

No hay personas lesionadas. El tránsito fue cortado en la zona, por las tareas de Bomberos. Bomberos debió evacuar un apartamento tras un incendio en Cerro Largo y Barrios Amorín. Presumen que el fuego comenzó tras la falla en un extractor. pic.twitter.com/CqQAmk1IZ3 — Subrayado (@Subrayado) September 29, 2026

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