Tentativa de homicidio en Minas: adolescente de 14 años está grave y joven de 22 internado tras ataque a balazos

La Policía de Lavalleja investiga un ataque a balazos que dejó a dos jóvenes heridos de bala. Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, los disparos de arma de fuego ocurrieron en las escalinatas del Parque del Cerro Artigas.

Informaron desde la Jefatura de Policía departamental que el incidente es investigado como una tentativa de homicidio.

Las dos víctimas fueron trasladadas de forma independiente y en vehículos particulares hasta la emergencia del hospital local.

Seguí leyendo Detuvieron en un allanamiento a un hombre vinculado al homicidio de un joven de 22 años, ocurrido en Peñarol

Uno de los heridos es un adolescente de 14 años que tuvo que ser trasladado a Montevideo por la gravedad de la herida que experimentó. Permanece internado en estado grave con una lesión medular provocada por la fragmentación del proyectil que ingresó en el cuello.

El otro herido tiene 22 años y continúa internado en Minas. Se encuentra estable. El proyectil entró por la zona abdominal y le provocó una hemorragia que pudo ser contenida por los profesionales médicos.

Los investigadores tratan de establecer los pormenores del ataque y el contexto en el que se efectuaron los disparos. Será clave el relato de las víctimas, que aún no pudieron ser interrogadas por la Policía.

Efectivos de la Seccional 1ª y de la Dirección de Investigaciones, junto con visualizadores del Centro Comando Unificado departamental analizan registros fílmicos en busca de elementos que permitan identificar a los responsables del ataque.