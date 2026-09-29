RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESCALINATAS DEL PARQUE ARTIGAS

Tentativa de homicidio en Minas: adolescente de 14 años está grave y joven de 22 internado tras ataque a balazos

El hecho ocurrió en las escalinatas del Parque del Cerro Artigas. Las víctimas aún no pudieron ser interrogadas por la Policía.

escalinatas-cerro-artigas-lavalleja-minas

La Policía de Lavalleja investiga un ataque a balazos que dejó a dos jóvenes heridos de bala. Según supo Subrayado en base a fuentes de la investigación, los disparos de arma de fuego ocurrieron en las escalinatas del Parque del Cerro Artigas.

Informaron desde la Jefatura de Policía departamental que el incidente es investigado como una tentativa de homicidio.

Las dos víctimas fueron trasladadas de forma independiente y en vehículos particulares hasta la emergencia del hospital local.

detuvieron en un allanamiento a un hombre vinculado al homicidio de un joven de 22 anos, ocurrido en penarol
Seguí leyendo

Detuvieron en un allanamiento a un hombre vinculado al homicidio de un joven de 22 años, ocurrido en Peñarol

Uno de los heridos es un adolescente de 14 años que tuvo que ser trasladado a Montevideo por la gravedad de la herida que experimentó. Permanece internado en estado grave con una lesión medular provocada por la fragmentación del proyectil que ingresó en el cuello.

El otro herido tiene 22 años y continúa internado en Minas. Se encuentra estable. El proyectil entró por la zona abdominal y le provocó una hemorragia que pudo ser contenida por los profesionales médicos.

Los investigadores tratan de establecer los pormenores del ataque y el contexto en el que se efectuaron los disparos. Será clave el relato de las víctimas, que aún no pudieron ser interrogadas por la Policía.

Efectivos de la Seccional 1ª y de la Dirección de Investigaciones, junto con visualizadores del Centro Comando Unificado departamental analizan registros fílmicos en busca de elementos que permitan identificar a los responsables del ataque.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRECIOS AL ALZA

Ursea publicó los precios de referencia de los combustibles para octubre con subas en las naftas y el gasoil
POR CASO LEIVA Y EDIL BLANCO

Javier García: "Ni el Frente Amplio ni Fernando Pereira tienen autoridad política ni ética para emplazar al Partido Nacional"
NO PARA DE LLOVER

El norte bajo agua: más de 300 mm de lluvia acumulados en una localidad de Salto y más de 200 en otra de Artigas, en 48 horas
PARTIDO COLORADO

Para Ojeda, el caso del asesor de edil blanco que fue condenado "no significa" que el narco se introdujo en la política
CON RACHAS DE HASTA 80 KM/H

Inumet emitió advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes desde las 15 horas y hasta la medianoche

Te puede interesar

Negro aseguró que tomaron medidas tras aumento de homicidios y que hay que esperar cierre del año para evaluar video
concurrió a comisión del senado

Negro aseguró que tomaron medidas tras aumento de homicidios y que hay que esperar cierre del año para evaluar
Foto: Subrayado. 
FTIL ANALIZA MEDIDAS

Sindicato de Industria Láctea en conflicto por 25 despidos en empresas de reposición de productos Conaprole
Asalto al BROU de Pando: inician sumario sin separación del cargo a tesorero y cajera de la sucursal video
CANELONES

Asalto al BROU de Pando: inician sumario sin separación del cargo a tesorero y cajera de la sucursal

Dejá tu comentario