Bomberos encuentran a un joven muerto tras extinguir incendio en una casa en Pajas Blancas

Bomberos que combatieron un incendio en una casa a la hora 9:30 de este sábado hallaron el cuerpo de un joven de 25 años, en una habitación contigua a donde se inició el fuego, informaron fuentes de la investigación a Subrayado.

Los efectivos trabajaron durante toda la mañana en el lugar: Camino Pajas Blancas esquina Camino Leoncio López, en Pajas Blancas , barrio del oeste montevideano.

La información primaria indica que la víctima murió por asfixia; que si bien fue hallado en una habitación que fue afectada por el humo y por el calor, la causa de muerte no fue el incendio. La investigación está en curso.

La casa, que en una parte tiene una segunda planta, es de construcción de ticholos y techo de chapa. De momento, no hay información sobre el origen del fuego.

“Las causas y el origen del incendio se encuentran a cargo del Departamento de Investigación de Siniestros, mientras que las tareas investigativas policiales son realizadas por Policía Científica, quienes concurrieron al lugar para el relevamiento de la escena y recolección de indicios”, señaló Bomberos.