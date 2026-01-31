RECIBÍ EL NEWSLETTER
investigan causa de muerte

Bomberos encuentran a un joven muerto tras extinguir incendio en una casa en Pajas Blancas

Los peritos observaron que el joven de 25 años no murió quemado y la investigación está en curso.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Incendio en Pajas Blancas, donde trabajan bomberos.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Incendio en Pajas Blancas, donde trabajan bomberos.

Bomberos que combatieron un incendio en una casa a la hora 9:30 de este sábado hallaron el cuerpo de un joven de 25 años, en una habitación contigua a donde se inició el fuego, informaron fuentes de la investigación a Subrayado.

Los efectivos trabajaron durante toda la mañana en el lugar: Camino Pajas Blancas esquina Camino Leoncio López, en Pajas Blancas, barrio del oeste montevideano.

La información primaria indica que la víctima murió por asfixia; que si bien fue hallado en una habitación que fue afectada por el humo y por el calor, la causa de muerte no fue el incendio. La investigación está en curso.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Incendio en Las Piedras, Canelones.
Seguí leyendo

Una mujer de 69 años murió tras un incendio en su apartamento en Las Piedras

La casa, que en una parte tiene una segunda planta, es de construcción de ticholos y techo de chapa. De momento, no hay información sobre el origen del fuego.

“Las causas y el origen del incendio se encuentran a cargo del Departamento de Investigación de Siniestros, mientras que las tareas investigativas policiales son realizadas por Policía Científica, quienes concurrieron al lugar para el relevamiento de la escena y recolección de indicios”, señaló Bomberos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
HASTA LA HORA 19.00

Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para 5 departamentos
PUNTA DEL ESTE

Familia detenida por usurpación de casas de alto valor vuelve a declarar este sábado
DETENIDO ESTE VIERNES

Capturan a un hombre que era buscado por el homicidio del hermano del exfutbolista Carlos Núñez
MINISTERIO DEL INTERIOR

Operación Ñandubay: incautan unas 200 motos por día que están en infracción

Te puede interesar

La víctima tenía 54 años.
a disposición de fiscalía

Identificaron y detuvieron al conductor que atropelló y mató a un peatón en ruta 7
Regresan este sábado a Uruguay los 31 bomberos que ayudaron a combatir incendios en Chile
En vuelo

Regresan este sábado a Uruguay los 31 bomberos que ayudaron a combatir incendios en Chile
Foto: Subrayado. Copsa.
Este sábado

Paro en Copsa: sindicato de trabajadores resolvió detener actividades por incumplimiento salarial

Dejá tu comentario