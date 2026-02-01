Apareció fragata portuguesa en Punta del Este y la Intendencia recomienda bañarse con precaución

La Intendencia de Maldonado advierte a bañistas que hay presencia de fragata portuguesa en la playa Mansa de Punta del Este.

La Dirección de Ambiente de la Intendencia de Maldonado señala que hay que tener "especial cuidado" con esta especie que aparece en la playa. Los pólipos defensivos de estos celenterados presentan toxinas más poderosas que sus parientes las agua vivas, indica el comunicado en base a la información del oceanógrafo Pablo Núñez.

La recomendación es no manipularlas ni vivas ni muertas. Si hay contacto, lavar bien con agua salada y sacar tentáculos, para que no queden cnidocitos. No hay que lavarse nunca con agua dulce porque disparan más cnidocitos. Otra opción es colocarse compresas de agua salada fría. También se aconseja a concurrir al médico.