Operación Ñandubay: incautan unas 200 motos por día que están en infracción

El Ministerio del Interior lleva adelante la Operación Ñandubay mediante la que incauta unas 200 motos por día.

Los controles apuntan a sacar de circulación los vehículos que están en infracción y bajar la utilización de los mismos para llevar adelante un delito.

El subdirector de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, dijo que está mucho más regulado el uso de la moto, en lo que refiere a cómo las personas transitan.

Seguí leyendo Operativos de la Policía incautan cerca de 200 motos por día: buscan evitar delitos y sacar vehículos en infracción

La tarea se realiza en conjunto con la Unasev y las intendencias, con apoyo de cámaras y tecnología. Esto posibilita que se detecten motos sin chapa matrícula, en mal estado, entre otras infracciones.

El caudal de motos incautadas llevó a que la Policía tuviera que generar estrategias para su depósito y reciclaje.

"Dispusimos de predios a nivel de la zona metropolitana, que agradecemos al Ministerio de Defensa Nacional, principalmente a la Armada Nacional que nos cedió un predio para poner vehículos incautados", comentó.

Clavijo dijo que la semana próxima firmarán convenios con cooperativas que se encargarán del desarme para posteriormente fundir las partes.