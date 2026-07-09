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Incendio fatal

Bomberos confirma que un cortocircuito causó el incendio que dejó tres muertos y un herido grave en Piedras Blancas

“Cuando no hacemos un mantenimiento adecuado o alguno de los elementos falle, pueden pasar este tipo de cosas”, advierte la directora de Bomberos. En tanto, el adolescente que sobrevivió sigue internado grave.

Valeria Vasconsellos, directora de Bomberos.

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La directora de Bomberos, Valeria Vasconsellos, confirmó este jueves que un cortocircuito fue la causa del incendio que dejó tres mayores muertos y un adolescente herido grave el 4 de julio en una casa en Piedras Blancas.

“Manejamos un factor accidental, no hay nada desde el exterior (...) Tenemos que hacernos cargo de los elementos de calefacción que tenemos en nuestras casas. El factor eléctrico lo tenemos en cada casa que tiene energía eléctrica. Cuando no hacemos un mantenimiento adecuado o alguno de los elementos falle, pueden pasar este tipo de cosas”, señaló la jerarca.

AFP
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El incendio ocurrió sobre las 21:35 del sábado en una vivienda de aproximadamente 50 metros cuadrados ubicada en la esquina de Dunant y Azotea de Lima. Según informó Bomberos, al lugar concurrieron efectivos tras un aviso de personas atrapadas.

Al ingresar a la vivienda, los bomberos encontraron al adolescente inconsciente y con signos de intoxicación grave por inhalación de humo. Luego de ser rescatado, fue trasladado de urgencia a la Policlínica Capitán Tula.

Dentro de la casa también fueron halladas sin vida tres personas: dos hombres de 47 y 25 años y una mujer de 44. De acuerdo con Bomberos, se encontraban en una habitación próxima al ingreso de la vivienda, donde realizaban tareas de tapicería.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 12º Turno y del Departamento de Investigación de Siniestros de Bomberos.

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