Bettiana Díaz calificó de "poco serio" y "apresurado" cuestionamiento de la oposición al plan de seguridad

La bancada del Frente Amplio se reunió este lunes con el ministro del Interior , Carlos Negro , y la subsecretaria Gabriela Valverde, por la interpelación que tendrá lugar el jueves en el Senado.

La senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, afirmó que "hay mucha coincidencia" en las inquietudes planteadas por el senador colorado Pedro Bordaberry con lo adelantado por Negro en el marco de la Comisión Permanente.

Díaz indicó que algunas preguntas quedaron desactualizadas como cuándo se va a presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública, las etapas y los detalles mayores, así como los proyectos que el Poder Ejecutivo anunció que enviará al Parlamento. "Creo que es una temática bien abordada y amplia, habla de los problemas que todos identificamos", indicó.

La legisladora frenteamplista sostuvo que las herramientas del Ministerio del Interior "nunca alcanzan" y que se debe mejorar la cantidad de personas que se sienten inseguras al caminar por su barrio.

Destacó la persecución del crimen organizado, que es más que el narcotráfico, y que los grandes líderes de las bandas de delincuentes están en prisión, para descomprimir la tensión sobre algunos barrios. Díaz espera que con la implementación del programa "Más barrio", las reformas normativas y otras acciones concretas, se puedan ver los resultados.

Díaz calificó de "poco serio" y "apresurado" cuestionamiento de la oposición, y que el plan parte de un diagnostico compartido. Habló de una diferencia de perspectivas; "una cosa es construir un plan de 14-16 medidas y otra cosa es construir una política de largo plazo, son cosas diferentes y los resultados que uno espera de eso son distintos también", aseguró.