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Crímenes en los cerrillos

"No es un hecho aislado":  Frente Amplio expresó "profundo dolor" por el femicidio de la concejala Florencia Rodríguez

El Frente Amplio señaló que el crimen “no es un hecho aislado” y reclamó “respuestas integrales, urgentes y sostenidas” ante la violencia de género.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Escena de los crímenes en Los Cerrillos, Canelones.

Foto: Eduardo Castro, Subrayado. Escena de los crímenes en Los Cerrillos, Canelones.

Foto: Eduardo Castro / Subrayado

“El Frente Amplio expresa su más profundo dolor y consternación ante el femicidio de Florencia Rodríguez, concejala frenteamplista, docente y militante comprometida con su comunidad”, señala el texto.

El crimen ocurrió este sábado en una vivienda ubicada en Camino Roselli, a la altura del kilómetro 7,300 de ruta 49, en la zona de Las Brujas, en Canelones.

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Según la investigación, un policía de 26 años ingresó a la casa de su expareja tras forzar una banderola del baño. Dentro de la vivienda mató a balazos a la actual pareja de la mujer, un hombre de 37 años, y luego asesinó a la mujer, de 29. Enseguida se suicidó con su arma de reglamento.

La fiscal de Canelones Irena Penza indicó que antes de los disparos hubo un forcejeo entre el policía y la mujer.

En el comunicado, el Frente Amplio sostuvo que el femicidio “no es un hecho aislado” y lo definió como “la expresión más brutal de una violencia estructural que sigue arrebatando vidas de mujeres en nuestro país”.

Además, agregó que esta situación “exige respuestas integrales, urgentes y sostenidas por parte del Estado y de toda la sociedad”.

La fuerza política también destacó la trayectoria de Rodríguez y afirmó: “Florencia dedicó su vida al trabajo colectivo, al compromiso territorial y a la construcción de una sociedad más justa”.

“Acompañamos con enorme dolor a su familia, amistades, compañeras y compañeros, y al pueblo de Los Cerrillos en este momento tan difícil”, añade el comunicado.

El Frente Amplio reafirmó además “el compromiso con la lucha contra todas las formas de violencia basada en género” y señaló que “no alcanza con la indignación momentánea”.

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La investigación continúa a cargo del Departamento de Homicidios de Canelones, Policía Científica y la fiscal Penza.

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