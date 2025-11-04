"Betito" Suárez fue detenido en el marco de operativos con 17 allanamientos en el Cerro de Montevideo

" Betito " Suárez fue detenido en flagrancia en el marco de operativos que realizó la Policía en el Cerro de Montevideo. La investigación es por estupefacientes y lavado de activos, y fue incautada droga y dinero en 17 allanamientos que se realizaron entre este lunes y martes en ese barrio.

Betito Suárez no estaba requerido, pero fue encontrado en flagrancia en una de las casas que fue allanada en el Cerro este martes. Hay otras cinco personas detenidas.

El fiscal del caso es Rodrigo Morosoli y esperan que este miércoles haya audiencias por este operativo.

Estaba en libertad anticipada desde 2023, luego de cumplir una condena que le fue impuesta por la Justicia en el 2021, por tráfico de estupefacientes. En febrero de 2025, el delincuente fue baleado en el abdomen.

El “Betito” tiene un extenso prontuario criminal que estuvo preso en varias ocasiones por diferentes delitos: rapiñas a bancos, tráfico de estupefacientes, enfrentamientos con la Policía y fugas.

Lideró la superbanda en la década del 90 responsable de atracos a bancos y otras instituciones financieras.