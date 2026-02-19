Múltiples allanamientos por doble homicidio en Las Piedras dejan cuatro detenidos y droga incautada

La Policía hizo ocho allanamientos este jueves, seis de ellos en el barrio Corfrisa de Las Piedras, en busca de dar con los autores del doble homicidio cometido en ese barrio el pasado 10 de febrero , en perjuicio de dos hombres de 39 y 44 años.

El séptimo allanamiento fue en el Centro de Las Piedras, y el octavo en el barrio Cerro de Montevideo.

Durante los procedimientos, los policías incautaron pasta base, un revólver calibre 38, dinero, una moto con números adulterados y ocho celulares, que serán periciados para obtener información.

Los cuatro detenidos están a disposición de la fiscal Bárbara Zapater, que investiga el caso, al tiempo que hay otros dos requeridos, informó la Policía de Canelones.

Los allanamientos fueron realizados por el Departamento de Homicidios de Canelones, Brigada Antidrogas local, el plantel de perros K9, GRT de Canelones y la Digoe.

El doble homicidio.

El doble homicidio ocurrió sobre las seis de la mañana del martes 10 de febrero en Continuación 25 de Mayo esquina Pasaje 8, en el barrio Corfrisa de Las Piedras. Las víctimas fueron dos hombres de 39 y 44 años; uno de ellos recibió una decena de disparos.

Ambos cuerpos quedaron tendidos en la calle y uno de los hombres tenía un casco colocado en la cabeza. En la escena, que fue periciada por Policía Científica, se incautaron seis casquillos y cuatro cartuchos calibre 9 mm, supo entonces Subrayado.

La Policía encontró restos de disparo de arma de fuego en ambas manos de las víctimas, lo que indica que también dispararon.

Los dos hombres tenían antecedentes penales y habían estado en prisión. El de 39 años registraba siete antecedentes por delitos vinculados a drogas, homicidio, lesiones personales y receptación, y se encontraba requerido por un hurto en Las Piedras. El de 44 años tenía 12 antecedentes por estafa, hurto, receptación y drogas.

Durante la mañana de ese martes, la Policía realizó un allanamiento en la zona como parte de la investigación para dar con el o los responsables del doble homicidio.