Bergara planteó reparos al túnel en 18 de Julio y propuso una obra "por superficie" que será analizada

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, planteó reparos al proyecto que incluía un túnel en 18 de Julio y presentó una alternativa que resolvería el sistema de transporte “por superficie”. La propuesta surgió luego de que la Intendencia señalara dificultades con la idea original y el gobierno le pidiera que elaborara una opción distinta.

El planteo alternativo prevé un corredor exclusivo por 18 de Julio, con una cantidad de paradas similar —cinco o seis, dijo el presidente Yamandú Orsi— y mantenimiento de la ciclovía, pero sin obra subterránea. Se trata de ómnibus rápidos, con una única línea por el centro de la avenida y paradas en el medio. Esto implicaría intervenciones en distintos sentidos de calles de Montevideo para mejorar la circulación.

Las otras líneas de ómnibus serían trasladadas a otras calles. En un tramo de 18 de Julio, los autos circularían en un solo sentido, aunque esos detalles quedarán definidos tras el trabajo de los técnicos. En Tres Cruces no habrá trasbordo, sino que las líneas continuarán por los dos troncales, aseguró Orsi.

El túnel quedó descartado, dijeron fuentes de la Casa de Gobierno a Subrayado. La nueva propuesta no implica retirar los autos de 18 de Julio. “Incluso mantiene la ciclovía”, afirmó el presidente.

Dos troncales y definición

El sistema proyectado incluye dos troncales desde Plaza Independencia: una por 8 de Octubre y Camino Maldonado hasta Zonamérica y otra por avenida Italia hasta El Pinar. Sobre los tiempos de viaje, se espera que pueda hacerse Independencia-Tres Cruces en diez minutos.

La definición final quedará en manos de la agencia creada en la ley de presupuesto, integrada por el gobierno nacional y las intendencias.

El mandatario indicó que no se trata de una propuesta mejor que la anterior, sino diferente, con ventajas y desventajas. “A simple vista me parece que funciona, pero hay que cotejarlo”, señaló. Agregó que ahora los técnicos deberán elaborar el proyecto, avanzar en consultas con instituciones y definir qué pasará en Ciudad Vieja.

Consultado sobre si finalmente el túnel está descartado, Orsi respondió: “Desde el momento en que una de las dos intendencias dice ‘no me convence’, tuvimos la obligación de buscar alternativas. Es hacer algo que termine de convencer a la Intendencia de Montevideo. Salvo que esto que hoy presentó la Intendencia sea totalmente inviable. Pero esto es un trabajo serio”.

Agregó: “Lo que nos trajo la IMM es una propuesta sin las ventajas del túnel pero que tiene otras, vinculadas a los tiempos de ejecución y a los costos, y que implica intervenciones importantes en algunos sentidos de calles de Montevideo. Tenemos sobre la mesa una propuesta que resolvería todo por superficie”.

Orsi puso como condición que la obra comience en 2027. “Esto no puede seguir así”, afirmó, en referencia a la situación actual de la movilidad.

“Cualquiera de los dos escenarios es cien veces mejor que lo que tenemos hoy. Tenemos que hacerlo porque tenemos el financiamiento y genera 2.500 puestos de trabajo, que no es poca cosa”, añadió.

Orsi descartó que en esta instancia haya consulta a la ciudadanía: “Yo tengo la responsabilidad de tomar decisiones. A mí me eligieron para gobernar, gobernar es tomar decisiones. No se puede vivir en consulta permanente. Hoy hemos decidido algo”.

Las declaraciones ocurrieron tras una reunión en Torre Ejecutiva entre Orsi; el intendente Bergara; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el intendente de Canelones, Francisco Legnani; y equipos técnicos.