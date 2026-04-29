Un choque ocurrió a media mañana de este miércoles en avenida 18 de Julio esquina Joaquín Requena. Los vehículos involucrados fueron un patrullero y una camioneta Audi.
Choque entre patrullero y una camioneta en 18 de Julio: tras el corte, el tránsito fue habilitado 8 horas después
La camioneta Audi chocó al patrullero, que circulaba con sirena abierta por 18 de Julio. El auto cruzó de senda tras el impacto.
De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, los policías circulaban por la avenida hacia Tres Cruces, con sirena abierta, cuando fueron impactados. El choque hizo que el auto quedara en sentido contrario.
En consecuencia, los efectivos resultaron con politraumatismos moderados y fueron trasladados a un centro médico. En tanto, el conductor de la camioneta no recibió lesiones.
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El patrullero corresponde a la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM). Se dirigía a un llamado de urgencia por accidente de tránsito.
El tránsito fue cortado en Juan Paullier hasta Martín C. Martínez, solo en dirección a plaza Independencia.
Después de las 18 horas, los vehículos fueron retirados y se volvió a habilitar la circulación en dirección al Centro. Fue luego de ocho horas.
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