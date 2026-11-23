El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, propone que se exoneren las multas a quienes no pudieron votar en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS).

“Mucha paisanada no llegó por la zafra, son cientos de miles de compatriotas a los que le evitamos un dolor de cabeza”, dijo y agregó: “Yo pongo el instrumento, que los políticos decidan”.

En el proyecto que remite Sebastián Da Silva a la presidencia de la Cámara de Senadores propone que la exoneración de la multa sea “una solución excepcional y acotada” a estas elecciones que pasaron el 22 de noviembre.

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“La propuesta no modifica el carácter obligatorio del voto ni altera el régimen electoral vigente. Se limita a disponer la inaplicabilidad de las sanciones correspondientes a este acto electoral, atendiendo a sus particularidades y a las consecuencias económicas que su imposición puede generar”, señala y pone como ejemplo casos de 2006 y 2011 en los que se tomó esta definición.

“La obligatoriedad del sufragio y las consecuencias económicas derivadas de su incumplimiento ameritan una consideración particular cuando se trata de elecciones de carácter sectorial, cuyas características y mecanismos de participación no siempre resultan suficientemente conocidos por la totalidad de los habilitados”, considera el documento.