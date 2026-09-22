"No tenemos nada que ocultar", aseguró Gandini sobre caso de lavado y presunto vínculo con local de pagos de su esposa

El exsenador y actual director por la Administración Nacional de Puertos (ANP) por el Partido Nacional, Jorge Gandini, brindó una conferencia de prensa este martes por la información sobre una investigación policial que involucra al local de pagos del que es propietaria su esposa.

El caso es el del exasesor de un edil blanco que fue imputado por lavado de activos y se investiga si utilizó para ello este local de pagos.

“Vengo solo aquí, porque vengo a dar cuenta de una situación que se ha manejado con mucha irresponsabilidad. Entre otras cosas porque pone en juego el prestigio, el honor de mi familia, particularmente el de mi esposa, que nunca ha hecho política, que nunca ha comparecido públicamente, que nunca salimos juntos ni en las sociales de un diario, pero que hoy su nombre se ha expuesto -creo que injustamente- porque es mi esposa, no por otra razón”, sostuvo Gandini.

"No tenemos nada que ocultar", remarcó y agregó: "Se ha dicho que esta persona iba ahí a blanquear dinero. No es cierto".

"No he tenido, ni yo ni mi esposa, ni las funcionarias o empleadas del local de la red de cobranzas, ninguna citación ni notificación de actuación policial o fiscal alguna", aseguró el exsenador.

"He tomado conocimiento de esta situación al mismo tiempo que los demás. Y a partir de allí, mi familia y yo comenzamos a rastrear esta situación", dijo. En esa línea, informó que su esposa es titular del local desde hace 13 meses, y que eso fue transferido por la titular anterior y autorizado como franquicia por la cadena de locales.

Gandini dijo que cuando conocieron la información, a través de la prensa, se comunicaron con los empleados del local que conocen al hombre condenado por lavado de activos. "La conocen como cliente desde hace al menos dos años y medio, es vecino del lugar, cliente habitual de la zona, y concurre al lugar no a cambiar dólares, ni pesos, no a hacer ninguna otra operación que no sea la de pagar, no todos los meses, pero habitualmente dos recibos del Banco de Previsión Social correspondientes a dos pequeñas empresas constructoras. Es un cliente más que llega a la ventanilla y que paga su BPS. En alguna ocasión ha pagado además la DGI", detalló. Afirmó que eso quedó documentado en los sistemas y que hay controles que los mantiene "ultra vigilados", tanto a nivel burocrático como por cámaras.

El exsenador volvió a reiterar: "No tenemos noticia de ninguna naturaleza de que estemos siendo investigados por la Justicia, pero también quiero decir que nos ponemos a entera disposición de Fiscalía. Me pongo yo, mi esposa, las empleadas, particularmente la encargada del local, a disposición de la Justicia. Me pongo a disposición de la Jutep".

Respecto al condenado, Pablo Leiva, Gandini aseguró que él no lo conoce. Sí remarcó su vínculo con el edil Gonzalo Gómez. "Lo conozco mucho y Gonzalo va a volver en estos días de su viaje a China y va a comparecer ante el Directorio del Partido Nacional y a lo que el Directorio disponga. Va a responder lo que tenga que responder", añadió.

También se refirió a Lucio, hijo de Pablo Leiva, que es amigo y parte del equipo de Gómez. "Militante, trabajador, estudiante, militante social y gremial, que conocemos desde hace un tiempo y que integra el equipo de confianza y amistad de Gonzalo, pero que nosotros conocemos bien".

"Nos parece un chico muy correcto que ha quedado atrapado en esta situación. Me parece que al resultar en una investigación policial y fiscal, quedar liberado, debe ser porque pudo demostrar que fue sorprendido", consideró.

"Uno no puede saber quién camina al lado de uno. Y puede ser defraudado en la confianza. Y puede ser que el narcotráfico nos esté rondando. Y este puede ser un caso de este señor Leiva. Pero creo que todos tenemos una cantidad de ejemplos de situaciones en las que han estado cerca de nosotros", agregó.

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