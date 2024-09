Baja la pobreza al 9,1% de la población en el primer semestre de 2024, según datos del INE

Según la metodología del INE, un hogar en Montevideo se considera pobre cuando no supera el mínimo suficiente para cubrir una canasta básica alimentaria y no alimentaria. Específicamente, para Montevideo son considerados pobres los hogares que no superan los $ 19.706 mensuales en hogares de una persona, $ 35.696 en caso de hogares de dos personas o los $ 50.623 en caso de hogares de tres personas.