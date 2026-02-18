RECIBÍ EL NEWSLETTER
ECONOMÍA

Ingreso de los hogares subió 1,7% real en 2025, según el Instituto de Estadística

En el último trimestre de 2025, el aumento interanual fue mayor, 4,1% real, por la baja de la inflación.

dinero-efectivo-incautacion

El ingreso promedio de los hogares tuvo un aumento de 1,7% real en el año 2025 respecto al 2024. Tomando exclusivamente el dato divulgado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, dicho ingreso quedó 4,1% por encima del registrado en igual período de 2024, también medido en términos reales (es decir, descontando la inflación).

El ingreso de los hogares promedio había caído casi 7,9% en el 2020, año de la pandemia. En los años siguientes comenzó la recuperación, con subas de 2,3% y 3,3% en 2021 y 2022, respectivamente. En 2023 el aumento fue 2,4% y en 2024 el ingreso real también aumentó 2,4%, ya superando ese año el registrado en 2019 (prepandemia).

Finalmente, en 2025 el ingreso medio real de los hogares sube el mencionado 1,7%, quedando 3,8% arriba del nivel pre pandemia. En 2025, el aumento en Montevideo fue de 0,6%, mientras en el resto del país alcanzó 2,9%.

produccion industrial sube 7,4% en diciembre, pero cae el empleo, segun ine
Seguí leyendo

Producción industrial sube 7,4% en diciembre, pero cae el empleo, según INE
Temas de la nota

Lo más visto

video
Claudio Gaucher

Geólogo advierte dificultades para excavar túneles en el Centro por presencia de granito
ZONAMÉRICA

Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
CANAL 10

Eduardo "Colo" Gianarelli será el conductor de "Gran Hermano Uruguay"
MONTEVIDEO

Barco canceló entrada al puerto por conflicto y "cantidad de contenedores quedaron sin embarcar", denuncian exportadores
CONDUCTOR DE GRAN HERMANO URUGUAY

"Colo" Gianarelli: "Es el primero nuestro, comienza nuestra historia; le vamos a mostrar al mundo cómo es acá en Uruguay"

Te puede interesar

Juan Castillo sobre despidos en Sabre: Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos video
RECLAMÓ POR HERRAMIENTA DE NOTIFICACIÓN

Juan Castillo sobre despidos en Sabre: "Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos"
Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos video
ZONAMÉRICA

Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
Tribunal de Cuentas observó contrato firmado por OSE para construir nueva potabilizadora en el río Santa Lucía
RENEGOCIACIÓN DE ARAZATÍ

Tribunal de Cuentas observó contrato firmado por OSE para construir nueva potabilizadora en el río Santa Lucía

Dejá tu comentario