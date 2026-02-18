Ingreso de los hogares subió 1,7% real en 2025, según el Instituto de Estadística

El ingreso promedio de los hogares tuvo un aumento de 1,7% real en el año 2025 respecto al 2024. Tomando exclusivamente el dato divulgado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al cuarto trimestre de 2025, dicho ingreso quedó 4,1% por encima del registrado en igual período de 2024, también medido en términos reales (es decir, descontando la inflación).

El ingreso de los hogares promedio había caído casi 7,9% en el 2020, año de la pandemia. En los años siguientes comenzó la recuperación, con subas de 2,3% y 3,3% en 2021 y 2022, respectivamente. En 2023 el aumento fue 2,4% y en 2024 el ingreso real también aumentó 2,4%, ya superando ese año el registrado en 2019 (prepandemia).

Finalmente, en 2025 el ingreso medio real de los hogares sube el mencionado 1,7%, quedando 3,8% arriba del nivel pre pandemia. En 2025, el aumento en Montevideo fue de 0,6%, mientras en el resto del país alcanzó 2,9%.

