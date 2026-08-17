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ALLANAMIENTO EN MANGA

Aves, tortugas, conejos, cobayos y perros incautados en Montevideo: hay un detenido por tráfico y venta ilegal de animales

El detenido es investigado por tráfico y comercialización ilegal de animales que estaban en cautiverio. Los vendía en feria de Piedras Blancas.

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Un hombre traficaba y vendía animales de forma ilegal en la feria de Piedras Blancas; fue detenido.

A partir de las tareas de investigación realizadas, los efectivos establecieron los lugares donde guardaba a los animales y este domingo realizaron dos allanamientos en Carlos Pérez Montero y Luis Gerona, en el barrio Manga.

Allí encontraron jaulas y peceras con tortugas de agua y tierra, perros, cardenales, cotorras, periquitos australianos, entre otros ejemplares.

Foto: Subrayado. Policlínica de Malinas en Jardines del Hipódromo.
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Del procedimiento participó también el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Bienestar Animal, que incautaron los animales. La Policía encontró además conejos, cobayos y perros de raza que eran utilizados para su reproducción y luego comercialización.

El detenido tiene antecedentes penales por contrabando de animales y ahora quedó a disposición de la Justicia por presuntamente traficar y comercializar fauna de forma ilegal.

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