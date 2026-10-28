Autoridades del Ministerio de Defensa se reunieron con grupo naval francés por patrullas oceánicas

El gobierno avanza en la definición de la compra de patrullas oceánicas y este miércoles autoridades del Ministerio de Defensa se reunieron con un grupo naval francés.

La reunión fue en Torre Ejecutiva y participó el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez. El grupo francés es uno de los oferentes, pero el gobierno también analiza opciones de Reino Unido y Corea del Sur.

El gobierno prevé tomar una definición antes de que termine el año y será una compra directa de Estado a Estado, aunque no se conoce si será una o dos patrulleras oceánicas.

La causa judicial contra el astillero Cardama continúa y este martes declararon contraalmirantes de la Armada y a nivel internacional está el proceso de arbitraje.

Temas de la nota Defensa