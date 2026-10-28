El gobierno avanza en la definición de la compra de patrullas oceánicas y este miércoles autoridades del Ministerio de Defensa se reunieron con un grupo naval francés.
Autoridades del Ministerio de Defensa se reunieron con grupo naval francés por patrullas oceánicas
La francesa es una de las ofertas que tiene el gobierno, que también analiza opciones de Reino Unido y Corea del Sur.
La reunión fue en Torre Ejecutiva y participó el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez. El grupo francés es uno de los oferentes, pero el gobierno también analiza opciones de Reino Unido y Corea del Sur.
El gobierno prevé tomar una definición antes de que termine el año y será una compra directa de Estado a Estado, aunque no se conoce si será una o dos patrulleras oceánicas.
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