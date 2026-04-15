Orsi: gobierno "prioriza acuerdos de Estado a Estado" para patrullas oceánicas, tras rescisión con Cardama

"Priorizamos los acuerdos de Estado a Estado", dijo Orsi sobre próximos pasos para la construcción de patrullas oceánicas, tras rescisión del contrato con el astillero español Cardama. "Estamos conversando con varios, por lo menos tres", añadió.

Sostuvo que deberán tasar y ver qué pueden hacer con el material que está en el astillero Cardama.

"Tenemos decidido caminar hacia tener las OPV y lo otro, patrullas rápidas, más de río Uruguay y zona costera. Eso es lo que hasta ahora tenemos decidido", agregó.

También se refirió a un ofrecimiento de Estados Unidos, respecto a una guardia costera. "Eso está más lento, porque la oferta está, lo que hay que invertir mucho para poderla levantar", dijo, pero aclaró que lo deben analizar técnicos de la Armada.

Temas de la nota Orsi

Estado

Cardama