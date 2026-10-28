Partido Colorado homenajeó al expresidente Jorge Batlle a 10 años de su fallecimiento

El Partido Colorado recordó al expresidente Jorge Batlle a 10 años de su fallecimiento. El abogado y periodista fue presidente entre el 2000 y 2005. Murió el 24 de octubre de 2016 a los 88 años.

La viuda de Battle, Mercedes Menafra, dijo que Jorge siempre estaba presente, alegre y todos lo apoyaban.

"Yo era fan de Jorge antes de conocerlo. Así que ya se puede imaginar que ahora mucho más. Nos dejó muchos recuerdos y muchas cosas muy buenas que al país le van a servir. Se extraña, pero muchos de los legados que él dejó ahora se están recordando", manifestó.

Por su parte, el secretario general del partido, Andrés Ojeda, comentó que la frase de la senadora Graciela Bianchi "la verdad es hija del tiempo", aplica como nadie al expresidente.

"Hoy tenemos nosotros la responsabilidad y el honor de reivindicarlo y de recordarlo con el afecto, con el cariño y con el agradecimiento que el Uruguay le debe por haber campeado el temporal de la mejor manera posible", destacó.