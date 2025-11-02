Auto con matrícula chilena registró 18 infracciones en una semana, nueve en un solo día: fue incautado en Maldonado

La Intendencia de Maldonado incautó un auto que había acumulado 18 infracciones en una semana. Solo en un día, el vehículo registró nueve, informó la comuna fernandina.
El auto, de color negro y con matrícula chilena, fue detectado por el Departamento de Movilidad, luego de que se registraran varias multas por exceso de velocidad a través del sistema de fiscalización electrónica.
Todas las infracciones fueron entre el 24 y el 31 de octubre, tanto en rutas nacionales, como en calles de Punta del Este, incluyendo la rambla Claudio Williman. En ruta 10 se dio el mayor registro, cuando el vehículo alcanzó los 156 kilómetros por hora próximo al cruce con Av. Héctor Soria.
Fue capturado en la madrugada de este domingo.
