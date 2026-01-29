RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN LA RAMBLA DE PUNTA DEL ESTE

Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol

El siniestro, con desenlace fatal, ocurrió sobre las 11 de la mañana. El hombre de 78 años murió en la tarde de este jueves.

SINIESTRO-FATAL-RAMBLA-PUNTA-DEL-ESTE
playa-mansa-punta-del-este.jpg

El siniestro fue a las 10:55 de la mañana, en la parada 38 de la mansa, en la rambla Claudio Williman y Capricornio. La víctima, que debió ser rescatada de debajo del auto, falleció cerca de las 16:00 horas tras permanecer internada.

El auto despistó, subió a la vereda, y tras atropellar al peatón, quedó encima del hombre, que en primera instancia resultó con varias fracturas y traumatismo de cráneo, que derivaron en su fallecimiento.

auto que no respeto semaforo se dio vuelta tras embestir a un taxi, en cordon
Seguí leyendo

Auto que no respetó semáforo se dio vuelta tras embestir a un taxi, en Cordón

El conductor del auto presentó lesiones leves, pero no quiso ser asistido. Había consumido alcohol.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Focouy.
INUMET

Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"

La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
Constituyente y tacuarembó

Apuñalaron a un joven en Cordón: denunció que fue para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos
SE REALIZARON ALLANAMIENTOS

Tensión y balacera en el Marconi: un delincuente disparaba con un fusil de asalto y resultó herido por la Policía
RIGE HASTA LA HORA 23.00

Nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes; afecta 5 departamentos

Te puede interesar

Orsi partió para su misión a China: Están dadas las condiciones para concretar acuerdos, dijo Lubetkin video
GOBIERNO

Orsi partió para su misión a China: "Están dadas las condiciones para concretar" acuerdos, dijo Lubetkin
TCC asegura cobertura del clásico del domingo y de todo el fútbol uruguayo
TELEVISIÓN

TCC asegura cobertura del clásico del domingo y de todo el fútbol uruguayo
Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol
EN LA RAMBLA DE PUNTA DEL ESTE

Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol

Dejá tu comentario