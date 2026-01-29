Un peatón de 78 años murió este jueves tras ser embestido por un auto que subió a la vereda en la rambla de Punta del Este.
Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol
El siniestro, con desenlace fatal, ocurrió sobre las 11 de la mañana. El hombre de 78 años murió en la tarde de este jueves.
El siniestro fue a las 10:55 de la mañana, en la parada 38 de la mansa, en la rambla Claudio Williman y Capricornio. La víctima, que debió ser rescatada de debajo del auto, falleció cerca de las 16:00 horas tras permanecer internada.
El auto despistó, subió a la vereda, y tras atropellar al peatón, quedó encima del hombre, que en primera instancia resultó con varias fracturas y traumatismo de cráneo, que derivaron en su fallecimiento.
Seguí leyendo
Auto que no respetó semáforo se dio vuelta tras embestir a un taxi, en Cordón
El conductor del auto presentó lesiones leves, pero no quiso ser asistido. Había consumido alcohol.
Temas de la nota
Lo más visto
INUMET
Advertencia por tormentas y lluvias para seis departamentos; puede registrarse granizo, vientos y actividad eléctrica
"EL CAMBIO DE VIDA FUE ESPECTACULAR"
La historia de Zulma y Fabián: de recorrer la ciudad en un carro a caballo al camión propio para reciclaje
Constituyente y tacuarembó
Apuñalaron a un joven en Cordón: denunció que fue para robarle una torta de cumpleaños que llevaba en sus manos
SE REALIZARON ALLANAMIENTOS
Tensión y balacera en el Marconi: un delincuente disparaba con un fusil de asalto y resultó herido por la Policía
RIGE HASTA LA HORA 23.00
Dejá tu comentario