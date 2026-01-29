Auto despistó, terminó sobre la vereda y mató a un hombre de 78 años; el conductor había consumido alcohol

Un peatón de 78 años murió este jueves tras ser embestido por un auto que subió a la vereda en la rambla de Punta del Este.

El siniestro fue a las 10:55 de la mañana, en la parada 38 de la mansa, en la rambla Claudio Williman y Capricornio. La víctima, que debió ser rescatada de debajo del auto, falleció cerca de las 16:00 horas tras permanecer internada.

El auto despistó, subió a la vereda, y tras atropellar al peatón, quedó encima del hombre, que en primera instancia resultó con varias fracturas y traumatismo de cráneo, que derivaron en su fallecimiento.

El conductor del auto presentó lesiones leves, pero no quiso ser asistido. Había consumido alcohol.