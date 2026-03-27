Austria prohibirá las redes sociales a menores de 14 años e incorpora materia en la escuela sobre "medios y democracia"

Austria prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 14 años después de unas largas negociaciones dentro de la coalición de gobierno, afirmó el viernes el Ejecutivo.

"Es casi imposible para los padres controlar el consumo de sus hijos" en estas plataformas, que están diseñadas para hacerlos "deliberadamente dependientes", dijo el número dos del gobierno, Andrea Babler, en una rueda de prensa.

El gobierno también prevé introducir una nueva asignatura obligatoria en la escuela llamada "Medios y Democracia" para ayudar a los estudiantes a distinguir entre verdad y mentira ya detectar intentos de influir negativamente en la democracia, según la propuesta.

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Varios países de la Unión Europea como Francia, España y Dinamarca han anunciado su intención de establecer una edad mínima para usar redes sociales.

Australia fue el primer país en tomar una medida de este tipo. Desde el 10 de diciembre del 2025 los menores de 16 años tienen prohibido acceder a plataformas como Snapchat, Meta o TikTok.

Las compañías tecnológicas se exponen a multas de 49,5 millones de dólares australianos (unos 34 millones de dólares estadounidenses) si no toman "medidas razonables" para restringir el uso de estas aplicaciones.