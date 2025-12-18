Aumentó el consumo de carne en Uruguay: supera los 100 kg por persona al año

Un informe del Instituto Nacional de Carnes indica que en Uruguay se consumen 100 kg de carne anuales por personas.

El INAC señala que esta cifra supera la del año 2024 que fue de 98.800 kg. La carne bovina sigue liderando con 49,4 kilos, lo sigue la carne aviar con 25,7, 23,1 kilo de carne porcina y cierra la carne ovina con tan solo 2,3 kilos anuales.

Para el presidente del instituto, Gustavo Scayola, se trata de una cifra importante, pero dijo que todos los uruguayos deben acceder a la carne y actualmente no ocurre.

"Es importante que uruguay mantenga niveles altos de consumo y que la población cada vez acceda más. Quizás cuando hablamos de 100 kilos de proteína por persona, es un buen número para compararlo a nivel mundial, pero si lo analizamos dentro del país donde la carne es nuestra cultura y donde toda nuestra producción está vinculada con la carne, ese número esconde que hay gente que accede a la carne", comentó.

Y añadió: "El dato que tendríamos que festejar es donde no hay cero persona que no acceda a la carne en Uruguay".

Scayola dijo que la preocupación se centra en el bajo consumo de carne ovina porque es la segunda carne que se exporta, el segundo rubro más importante de exportación.

"Es un rubro que viene en caída libre hace 30 años y que el Uruguay como país no se ha dado las herramientas o los instrumentos para revertir eso", destacó.

CARNICERIA VENTAS

Para los carniceros de las típicas carnicerías de barrio la venta en el año es regular, pero aumenta notoriamente en las Fiestas; se mantiene el asado, sobresale el lechón y el cordero, pero aparecen los cortes modernos como la entraña.

Camilo Casariego dijo que los jóvenes prefieren la carne más magra, el churrasco de cuadril y la suprema de pollo. "No hay mucha demanda", comentó con respecto a la demanda de cordero y lechón.