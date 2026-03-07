RECIBÍ EL NEWSLETTER
política

Aprueban creación de terminal en Florida; oposición dice que proyecto es "denigrantemente obsceno"

La terminal se creará en un predio privado y la intendencia del departamento deberá pagar $3 millones por mes por los servicios, según afirma Fabiel González, edil del Frente Amplio.

TERMINAR FLORIDA

Con los 16 votos del Partido Nacional, la Junta departamental de Florida aprobó la creación de una nueva terminal de ómnibus junto al nuevo shopping.

La iniciativa generó una fuerte polémica con la oposición por las condiciones del contrato.

Fabiel González, edil del Frente amplio en el departamento dijo a Subrayado que es "un proyecto que nosotros lo describíamos en sala como denigrantemente obsceno para la población de Florida. ¿Por qué? porque esta terminal se construye en un predio privado, la Intendencia deberá pagar más de 3 millones de pesos mensualmente para los servicios, durante 30 años y esa terminal nunca va a ser del pueblo de Florida. Al igual que la compra de los ómnibus que está descrito en el en el pliego de condiciones, que tampoco van a ser para la población de Florida”.

Agregó que la intendencia además tiene que aportar 11 funcionarios pero la empresa es quien usufructúa el alquiler de las boletería y el alquiler de los locales comerciales.

Para la bancada del Partido Nacional esta terminal es una una solución, una gran oportunidad de desarrollo y proyección con algo que era un problema y que había que afrontarlo.

