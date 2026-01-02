RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORMÓ LA INTENDENCIA

Aumenta el boleto en Montevideo: la suba es de $2 en promedio para todo el sistema; el detalle

El boleto de una hora con STM pasa de $50 a $52, el de dos horas a $78 y el céntrico a $38.

boleto-stm-transporte-omnibus-bondi---credito-intendencia-montevideo-2.jpg

La Intendencia de Montevideo informó que sube el boleto urbano, $2 en promedio en todo el sistema, desde este lunes 5 de enero, a las 00:00

El aumento se debe a que es un ajuste “necesario para garantizar su sostenibilidad económico-financiera” del sistema.

Así, el boleto de una hora pasa a valer 52 pesos con tarjeta STM y 64 pesos con efectivo. La carga mínima es de 100 pesos.

Foto: Subrayado. Carreras Nacionales y avenida Dámaso Antonio Larrañaga del barrio Ituzaingó en Montevideo.
Seguí leyendo

Homicidio en barrio Ituzaingó: ataque a tiros dejó un muerto y dos heridos, uno de ellos grave

Se mantiene el beneficio de usuario frecuente, con devolución para quienes realizan más de 40 viajes con tarjeta STM, así como el de los beneficiarios de tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social. En este segundo caso, el boleto zonal electrónico, con el beneficio se fija en $21 (devolución de $6); céntrico electrónico, se fija en $25 (devolución de $13); 1 hora electrónico, se fija en $36 (devolución de $16); 2 horas electrónico, se fija en $55 (devolución de $23); Metropolitano saliente electrónico se fija en $59 (devolución de $21).

Todo el detalle:

1 hora: $52 con pago electrónico, $64 (común o una hora) con pago en efectivo

2 horas: $78 con pago electrónico, $97 con pago en efectivo

Jubilado Cat. A: $14 con pago electrónico, $17 con pago en efectivo

Jubilado Cat. B: $23 con pago electrónico, $26 con pago en efectivo

Estudiante Cat. A: $28,50

Estudiante Cat. B: $39,90

Zonal: $27 con pago electrónico, $34 con pago en efectivo

Céntrico: $38 con pago electrónico, $48 con pago en efectivo

Prepago nominado (abono institucional): $46,80

Diferenciales (líneas D1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11): $78 con pago electrónico, $97 con pago en efectivo

Combinación Metropolitana: $80

Temas de la nota

Lo más visto

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
INUMET

Nueve departamentos bajo advertencia por tormentas puntualmente fuertes
AGENCIA 50 DE POCITOS

El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas
CERRO LARGO

Laguna Merín: un joven de 26 años se desvaneció en la playa y falleció tras ser trasladado
se aleja del cargo

Tancredi cuestiona nueva institucionalidad que creó el gobierno para la ciencia y la investigación y se aleja como jerarca
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana con alivio en la temperatura, pero los Reyes traen otra vez el calor por encima de 30º

Te puede interesar

Aumenta el boleto en Montevideo: la suba es de $2 en promedio para todo el sistema; el detalle
INFORMÓ LA INTENDENCIA

Aumenta el boleto en Montevideo: la suba es de $2 en promedio para todo el sistema; el detalle
El lugar del accidente donde murió la uruguaya oriunda de Fray Bentos. Foto: Celso Bel.
SINIESTRO EN RUTA 136

Murió la mujer embarazada lesionada tras el choque frontal en el que falleció su pareja y una uruguaya
 
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

Hubo 3205 llamadas por incendios solo el 31 de diciembre: ese día se contabilizaron 541 hectáreas quemadas

Dejá tu comentario