La Intendencia de Montevideo informó que sube el boleto urbano, $2 en promedio en todo el sistema, desde este lunes 5 de enero, a las 00:00
Aumenta el boleto en Montevideo: la suba es de $2 en promedio para todo el sistema; el detalle
El boleto de una hora con STM pasa de $50 a $52, el de dos horas a $78 y el céntrico a $38.
El aumento se debe a que es un ajuste “necesario para garantizar su sostenibilidad económico-financiera” del sistema.
Así, el boleto de una hora pasa a valer 52 pesos con tarjeta STM y 64 pesos con efectivo. La carga mínima es de 100 pesos.
Se mantiene el beneficio de usuario frecuente, con devolución para quienes realizan más de 40 viajes con tarjeta STM, así como el de los beneficiarios de tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social. En este segundo caso, el boleto zonal electrónico, con el beneficio se fija en $21 (devolución de $6); céntrico electrónico, se fija en $25 (devolución de $13); 1 hora electrónico, se fija en $36 (devolución de $16); 2 horas electrónico, se fija en $55 (devolución de $23); Metropolitano saliente electrónico se fija en $59 (devolución de $21).
Todo el detalle:
1 hora: $52 con pago electrónico, $64 (común o una hora) con pago en efectivo
2 horas: $78 con pago electrónico, $97 con pago en efectivo
Jubilado Cat. A: $14 con pago electrónico, $17 con pago en efectivo
Jubilado Cat. B: $23 con pago electrónico, $26 con pago en efectivo
Estudiante Cat. A: $28,50
Estudiante Cat. B: $39,90
Zonal: $27 con pago electrónico, $34 con pago en efectivo
Céntrico: $38 con pago electrónico, $48 con pago en efectivo
Prepago nominado (abono institucional): $46,80
Diferenciales (líneas D1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11): $78 con pago electrónico, $97 con pago en efectivo
Combinación Metropolitana: $80
