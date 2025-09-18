Audio Besozzi: "Soy inocente, tengo la conciencia bien tranquila (...) el presidente me preguntó cómo estaba, cómo era la situación"

En las últimas horas, el jerarca se reunió con el presidente Yamandú Orsi y con el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz.

Entre otros temas, dialogaron sobre la situación del nacionalista como ciudadano ante la Corte Electoral, situación que no se definirá antes del 15 de octubre.

"Yo trato de mantener la calma con todo esto y trato de no distraerme y seguir gobernando. Para mí, lógicamente es una carga emocional que me complica, a mi familia, a mí, cada vez que pasan estas cosas. Lo único que me sostiene a parte de mi familia, mis compañeros, todos los que me rodean, es la postura que yo tengo frente a esto porque no es que me sienta, yo soy inocente, yo soy un tipo que digo que mi conciencia está bien tranquila, bien tranquila", dijo el jerarca en radio Impacto de Fray Bentos.

Y añadió: "Lógicamente que me complica porque pierdo tiempo. Yo hablé con el presidente, lógicamente me preguntó cómo estaba, me preguntó la situación cómo era. Llama la atención que mi situación en 10 años es la única que fue en una formalización como la mía, termina en la Corte Electoral, ya que mandaron la de Besozzi deberían de mandar las dos mil formalizaciones que hay en este país por mes".

Besozzi señaló que su situación es la única que mandan a estudiar para sacarle la ciudadanía.

"Lo que no logran en la cancha, lo quieren lograr algunos en la liga. Tuve la posibilidad de hablar con Jorge Díaz en algún momento y la verdad decía que en una tabla del 10 al 1, el formalizado es 1 y el procesado era 10, porque el procesado estaba ya acusado, lo estaban acusando de algo".

Y agregó: "A mí me están investigando y que me investiguen todo lo que quieran (...) lo que no me gustó fue el procedimiento adelante para investigarme".