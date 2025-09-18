RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS REUNIÓN CON ORSI

Audio Besozzi: "Soy inocente, tengo la conciencia bien tranquila (...) el presidente me preguntó cómo estaba, cómo era la situación"

El intendente de Soriano manifestó, tras su reunión con Orsi, que llama la atención que su caso sea el único que mandan a estudiar para ver si le quitan la ciudadanía. Además, dijo que dialogó con el prosecretario Jorge Díaz.

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, dijo que es inocente y que su conciencia está tranquila.

Entre otros temas, dialogaron sobre la situación del nacionalista como ciudadano ante la Corte Electoral, situación que no se definirá antes del 15 de octubre.

Besozzi puede sufrir suspensión de la ciudadanía y quedar impedido de ejercer como intendente de Soriano

"Yo trato de mantener la calma con todo esto y trato de no distraerme y seguir gobernando. Para mí, lógicamente es una carga emocional que me complica, a mi familia, a mí, cada vez que pasan estas cosas. Lo único que me sostiene a parte de mi familia, mis compañeros, todos los que me rodean, es la postura que yo tengo frente a esto porque no es que me sienta, yo soy inocente, yo soy un tipo que digo que mi conciencia está bien tranquila, bien tranquila", dijo el jerarca en radio Impacto de Fray Bentos.

Y añadió: "Lógicamente que me complica porque pierdo tiempo. Yo hablé con el presidente, lógicamente me preguntó cómo estaba, me preguntó la situación cómo era. Llama la atención que mi situación en 10 años es la única que fue en una formalización como la mía, termina en la Corte Electoral, ya que mandaron la de Besozzi deberían de mandar las dos mil formalizaciones que hay en este país por mes".

Besozzi señaló que su situación es la única que mandan a estudiar para sacarle la ciudadanía.

"Lo que no logran en la cancha, lo quieren lograr algunos en la liga. Tuve la posibilidad de hablar con Jorge Díaz en algún momento y la verdad decía que en una tabla del 10 al 1, el formalizado es 1 y el procesado era 10, porque el procesado estaba ya acusado, lo estaban acusando de algo".

Y agregó: "A mí me están investigando y que me investiguen todo lo que quieran (...) lo que no me gustó fue el procedimiento adelante para investigarme".

