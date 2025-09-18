RECIBÍ EL NEWSLETTER
en maldonado

Un hombre de 75 años sufrió un paro cardiorrespiratorio luego de amenazar a adolescentes con un arma

El hombre quedó internado mientras que los cuatro adolescentes fueron llevados a una dependencia policial para aclarar la situación.

Foto: Subrayado. Policía en el centro de Maldonado.

Cuatro adolescentes estaban sentados en un muro en el centro de Maldonado y se les aproximó un hombre con un arma de fuego en mano, amenazándolos con que les dispararía. Los menores escaparon y al hombre le dio un paro cardiorrespiratorio y quedó en la vereda.

Eso se observa en cámaras de videovigilancia que fueron analizadas por la Policía. Ocurrió en la tarde de este miércoles en las calles 18 de Julio y 3 de Febrero.

Luego de ocurrido el episodio, una mujer llamó al 911 para informar que un hombre estaba tendido en la vereda. Policías que acudieron al lugar pidieron la concurrencia de una ambulancia y también se usó un desfibrilador.

El hombre, de 75 años, fue reanimado e ingresado a un centro médico donde quedó internado. En tanto, los policías, tras observar las cámaras, ubicaron a los cuatro adolescentes de 14, 16 y 17 años, y los llevaron a una dependencia policial para aclarar lo ocurrido.

La Policía aguarda que el hombre se recupere para tomarle declaración y avanzar en la indagatoria, en conjunto con la Fiscalía. Durante el episodio, junto al hombre, en la vereda, fue hallada un arma tipo pistola.

Los adolescentes resultaron ilesos.

