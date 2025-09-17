Yamandú Orsi se reunió con el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, en la residencia de Suárez y Reyes

El intendente de Soriano, Guillermo Besozz i, se reunió con el presidente Yamandú Orsi en la residencia de Suárez y Reyes, dijeron fuentes políticas a Subrayado.

Sobre la mesa estuvieron temas vinculados a lo departamental, como dos terminales portuarias, una de capitales paraguayos y otra de capitales argentinos, que además incluye una zona franca. También se refirió al interés de impulsar un puente binacional para unir Uruguay y Argentina a través de las localidades de Punta Chaparro y Punta Carbón, respectivamente.

El encuentro se dio en la antesala de que la Corte Electoral se expida sobre si Besozzi debe o no ver suspendida su ciudadanía, y en función de eso no podrá continuar ejerciendo como intendente. En ese sentido, el presidente se interesó por conocer el ánimo de Besozzi por esta situación.

Guillermo Besozzi fue imputado por varios delitos contra la administración departamental. Su caso sigue abierto y en proceso de investigación por parte de la Fiscalía local, a la espera del juicio público.

En este contexto la Justicia mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y no puede salir del país. Sin embargo, la Justicia levantó la medida cautelar que le prohibía a Besozzi acercarse a las oficinas de la Intendencia de Soriano. De esta forma pudo reasumir como intendente y cumplir funciones en julio de este año.