RECIBÍ EL NEWSLETTER
SE EXTIENDE HASTA EL DOMINGO

Rige aviso especial de Meteorología por tormentas fuertes y muy fuertes, a partir de este viernes

El fenómeno que se extiende hasta el domingo podrá ocasionar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

foco uy lluvia alerta pronostico clima advertencia inumet

Una masa de aire húmedo e inestable comienza a afectar el territorio desde el litoral oeste, desplazándose hacia el este del país, generando tormentas puntualmente fuertes. "Es importante aclarar que se esperan mejoras temporarias", indica el comunicado.

La inestabilidad continuará el sábado 20 durante la madrugada y la mañana, por el litoral oeste y norte del país, registrándose tormentas puntualmente fuertes.

elecciones en el casmu: domingo beltramelli es el nuevo presidente de la mutualista intervenida por el msp
Seguí leyendo

Elecciones en el Casmu: Domingo Beltramelli es el nuevo presidente de la mutualista intervenida por el MSP

Hacia la tarde, ingresa un sistema frontal por el suroeste que estará generando tormentas fuertes y muy fuertes, principalmente al sur del Río Negro.

En zonas de tormenta podrán registrarse rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

El domingo a partir de la mañana, comenzará una mejora desde el suroeste con un marcado descenso de temperatura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Inumet_/status/1968772455603786003&partner=&hide_thread=false
Temas de la nota

Lo más visto

Ciclón extratropical: Es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad
el informe de nubel cisneros

Ciclón extratropical: "Es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad"
en maldonado

Un hombre de 75 años sufrió un paro cardiorrespiratorio luego de amenazar a adolescentes con un arma
en minas, lavalleja

Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados
HOMICIDIO

Identificaron al cuerpo encontrado en Las Piedras: se trata de un hombre de 33 años que estaba desaparecido
testimonio y cámaras

Delincuentes armados, uno de ellos vestido de policía, rapiñaron local de celulares y ataron a las empleadas

Te puede interesar

La Unasev presentó la libreta de conducir por puntos: con qué infracciones se quitan y cómo se recuperan video
HOY, EN LA IMM

La Unasev presentó la libreta de conducir por puntos: con qué infracciones se quitan y cómo se recuperan
Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados video
en minas, lavalleja

Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados
Rige aviso especial de Meteorología por tormentas fuertes y muy fuertes, a partir de este viernes
SE EXTIENDE HASTA EL DOMINGO

Rige aviso especial de Meteorología por tormentas fuertes y muy fuertes, a partir de este viernes

Dejá tu comentario