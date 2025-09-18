Rige aviso especial de Meteorología por tormentas fuertes y muy fuertes, a partir de este viernes

Meteorología emitió un aviso especial por tormentas fuertes y muy fuertes que rige a partir de este viernes.

Una masa de aire húmedo e inestable comienza a afectar el territorio desde el litoral oeste, desplazándose hacia el este del país, generando tormentas puntualmente fuertes. "Es importante aclarar que se esperan mejoras temporarias", indica el comunicado.

La inestabilidad continuará el sábado 20 durante la madrugada y la mañana, por el litoral oeste y norte del país, registrándose tormentas puntualmente fuertes.

Hacia la tarde, ingresa un sistema frontal por el suroeste que estará generando tormentas fuertes y muy fuertes, principalmente al sur del Río Negro.

En zonas de tormenta podrán registrarse rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo.

El domingo a partir de la mañana, comenzará una mejora desde el suroeste con un marcado descenso de temperatura.