Delincuentes armados, uno de ellos vestido de policía, rapiñaron local de celulares y ataron a las empleadas

Foto: Subrayado. Corbatas con las que fueron atadas las empleadas. Escuchá el testimonio de una de ellas, quien prefirió el anonimato.

Dos delincuentes , uno de ellos vestido como policía y otro de obrero, asaltaron a las 8:11 horas de este jueves un local de telefonía celular ubicado en el barrio Colón , Montevideo.

Tenían un arma que usaron para amenazar a las dos empleadas. Las hicieron ir al fondo y las ataron con corbatas. La rapiña duró diez minutos, según se observa en un registro de cámaras de seguridad al que accedió Subrayado.

Una de las mujeres dijo a Subrayado que uno de los delincuentes le dijo que estaba trabajando al igual que ella. El que estaba vestido de policía, contaba con el uniforme azul completo, incluyendo el gorro visera kepi; además, usó tapabocas para tapar aún más su rostro.

"Entraron, nos mostraron el revólver y nos dijeron que fuéramos para el fondo, que no iba a pasar nada, que nos quedáramos ahí. Que ellos estaban trabajando como nosotros. Nos quedamos ahí con otra muchacha en el baño. Ellos empezaron a sacar las cosas (del local). Nos dijeron: no se muevan, hagan caso, quédense tranquilas", dijo una de las empleadas, quien prefirió el anonimato.

Y agregó: "Nos ataron con unas corbatas que tenían ellos. Nos dijeron que no saliéramos por 10 minutos para que ellos no puedan salir. Robaron los celulares, nuestras pertenencias; tarjetas, cédulas, todo nos sacaron. Pasamos nervios horribles, espantoso. Gracias a Dios estamos bien, la sacamos barata".

Los rapiñeros, aún prófugos, escaparon con 20 celulares y pertenencias de las víctimas, quienes resultaron ilesas. Incluso llegaron a abrir la heladera para ver qué podían hurtar de allí. Todo lo metieron en un bolso grande que, al delincuente vestido de policía se lo ve huir con él en la mano.

El local está ubicado en Eugenio Garzón y Camino Besnes e Irigoyen. Allí llegaron policías de Investigaciones de Zona 4, de Científica y de la seccional 21. Asumieron la investigación en conjunto con la Fiscalía.