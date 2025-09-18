RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Adolescente de 17 años fue imputado por el homicidio de un hombre de 33 años en Las Piedras

El cuerpo de la víctima, identificada como un hombre de 33 años, fue encontrado en una vivienda a la que la Policía ingresó en busca de drogas.

Foto: Subrayado. La Policía trabajaba en la escena del homicidio en Las Piedras.

El adolescente de 17 años fue detenido este miércoles por el crimen de un hombre de 33 años fue imputado por homicidio.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en una vivienda a la que la Policía ingresó en busca de droga.

El menor debe esperar los avances de la investigación internado en Inisa.

imputaron con prision preventiva a richard ramirez, por encubrimiento y homicidio en calidad de coautor
El cuerpo encontrado en Las Piedras era de un hombre de 33 años de esa ciudad, que estaba desaparecido.

La Policía halló el cuerpo del hombre, maniatado hacia la espalda y amordazado, en una vivienda precaria del asentamiento Corfrisa de la ciudad de Las Piedras. Los efectivos habían concurrido al lugar, en Alcides Cervieri y Pasaje 7, para allanar una vivienda en busca de drogas.

"Presumimos que data de bastante tiempo el cuerpo, por el estado en el que se encuentra", dijo la fiscal que asumió la investigación, Cecilia Gutiérrez.

