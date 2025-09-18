Dos delincuentes vandalizaron dos puestos donde hay cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior en Minas, Lavalleja. El ataque fue en la madrugada de este jueves, entre entre 1:30 y 3:30, y quedaron filmados.
Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados
Los delincuentes tiraron combustible sobre las cámaras y las prendieron fuego, además de dispararles con escopetas. Mirá el video.
Los ataques fueron en el barrio Filarmónica. Usaron escopetas y les dispararon a los equipos, además de rociarlos con combustible y prenderlos fuego.
A ambos se los observa con las caras tapadas; incluso uno de ellos estaba utilizando una máscara de calavera.
La Policía Científica fue al lugar y recogió casquillos y cartuchos de calibre 12. Además, los efectivos realizaron otras pericias.
