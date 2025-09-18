Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados

Los delincuentes están prófugos.

Dos delincuentes vandalizaron dos puestos donde hay cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior en Minas, Lavalleja. El ataque fue en la madrugada de este jueves, entre entre 1:30 y 3:30, y quedaron filmados.

Los ataques fueron en el barrio Filarmónica. Usaron escopetas y les dispararon a los equipos, además de rociarlos con combustible y prenderlos fuego.

A ambos se los observa con las caras tapadas; incluso uno de ellos estaba utilizando una máscara de calavera.

La Policía Científica fue al lugar y recogió casquillos y cartuchos de calibre 12. Además, los efectivos realizaron otras pericias.