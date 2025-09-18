RECIBÍ EL NEWSLETTER
en minas, lavalleja

Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados

Los delincuentes tiraron combustible sobre las cámaras y las prendieron fuego, además de dispararles con escopetas. Mirá el video.

Los delincuentes están prófugos.

camaras-vandalizadas-minas-captura

Dos delincuentes vandalizaron dos puestos donde hay cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior en Minas, Lavalleja. El ataque fue en la madrugada de este jueves, entre entre 1:30 y 3:30, y quedaron filmados.

Los ataques fueron en el barrio Filarmónica. Usaron escopetas y les dispararon a los equipos, además de rociarlos con combustible y prenderlos fuego.

A ambos se los observa con las caras tapadas; incluso uno de ellos estaba utilizando una máscara de calavera.

una camara registro el momento del atropellamiento de varias personas en la zona del antel arena
Seguí leyendo

Una cámara registró el momento del atropellamiento de varias personas en la zona del Antel Arena

La Policía Científica fue al lugar y recogió casquillos y cartuchos de calibre 12. Además, los efectivos realizaron otras pericias.

Temas de la nota

Lo más visto

Ciclón extratropical: Es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad
el informe de nubel cisneros

Ciclón extratropical: "Es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad"
en maldonado

Un hombre de 75 años sufrió un paro cardiorrespiratorio luego de amenazar a adolescentes con un arma
en minas, lavalleja

Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados
HOMICIDIO

Identificaron al cuerpo encontrado en Las Piedras: se trata de un hombre de 33 años que estaba desaparecido
testimonio y cámaras

Delincuentes armados, uno de ellos vestido de policía, rapiñaron local de celulares y ataron a las empleadas

Te puede interesar

La Unasev presentó la libreta de conducir por puntos: con qué infracciones se quitan y cómo se recuperan video
HOY, EN LA IMM

La Unasev presentó la libreta de conducir por puntos: con qué infracciones se quitan y cómo se recuperan
Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados video
en minas, lavalleja

Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados
Rige aviso especial de Meteorología por tormentas fuertes y muy fuertes, a partir de este viernes
SE EXTIENDE HASTA EL DOMINGO

Rige aviso especial de Meteorología por tormentas fuertes y muy fuertes, a partir de este viernes

Dejá tu comentario