RECIBÍ EL NEWSLETTER

Soriano: investigan amenazas a la joven que estuvo desaparecida junto a su hija

La joven y la niña fueron denunciadas como desaparecidas este martes y el miércoles se dio con su paradero tras seguimiento de registro de cámaras.

soriano-jefatura-policia.jpg

Investigan amenazas a la joven que estuvo desaparecida en Soriano, junto a su hija de tres años.

La joven madre de 21 años que el martes de tarde se fue de su casa en Mercedes junto a su hija de 3 años, fue localizada este miércoles pasado el mediodía “en perfectas condiciones”, informó el vocero de la Policía de Soriano, Rodrigo Castro.

La denuncia por la ausencia de ambas la había presentado el martes la madre de la joven, abuela de la niña.

Foto: Subrayado. La Policía trabajaba en la escena del homicidio en Las Piedras.
Seguí leyendo

Identificaron al cuerpo encontrado en Las Piedras: se trata de un hombre de 33 años que estaba desaparecido

Allí le dijo a la Policía que su hija había dejado “una carta de despedida, que se iba”, señaló el vocero de la Jefatura de Soriano. Fueron localizadas tras monitoreo de cámaras de videovigilancia.

La amenaza hacia la joven es parte de una investigación que lleva adelante la Fiscalía y Policía de Soriano.

Temas de la nota

Lo más visto

Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16
VIVEN EN MERCEDES, SORIANO

Policía de Soriano busca a una joven de 21 años y a su hija de 3, ausentes desde el martes 16
requerido

Cometió tres homicidios y lo buscan por otros tres: quién es El Pelón, "el más peligroso", requerido por la Policía
PARA ESTE SÁBADO

Nubel Cisneros anunció un ciclón extratropical: "Es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad"
lo informó sindicatos industriales

Fabricante de La gotita en Uruguay anunció que se va del país y muda su producción a Argentina, dice sindicato
Política

Polémica por acto de diversidad sexual que se realizó en Torre Ejecutiva

Te puede interesar

Dos vecinos discutieron, uno tomó un machete y sufrieron heridas graves; se encuentran internados
FLOR DE MAROÑAS

Dos vecinos discutieron, uno tomó un machete y sufrieron heridas graves; se encuentran internados
Foto: Subrayado. La Policía trabajaba en la escena del homicidio en Las Piedras.
HOMICIDIO

Identificaron al cuerpo encontrado en Las Piedras: se trata de un hombre de 33 años que estaba desaparecido
Foto: FocoUy
PRESIDENCIA

Orsi viaja este domingo a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas

Dejá tu comentario