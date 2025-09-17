Soriano: investigan amenazas a la joven que estuvo desaparecida junto a su hija

Investigan amenazas a la joven que estuvo desaparecida en Soriano , junto a su hija de tres años.

La joven madre de 21 años que el martes de tarde se fue de su casa en Mercedes junto a su hija de 3 años, fue localizada este miércoles pasado el mediodía “en perfectas condiciones”, informó el vocero de la Policía de Soriano, Rodrigo Castro.

La denuncia por la ausencia de ambas la había presentado el martes la madre de la joven, abuela de la niña.

Allí le dijo a la Policía que su hija había dejado “una carta de despedida, que se iba”, señaló el vocero de la Jefatura de Soriano. Fueron localizadas tras monitoreo de cámaras de videovigilancia.

La amenaza hacia la joven es parte de una investigación que lleva adelante la Fiscalía y Policía de Soriano.