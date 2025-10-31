ASSE rescindió convenio con Círculo Católico y acordará con prestadores públicos

El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) resolvió que el convenio con el Círculo Católico —que había firmado durante la gestión de Leonardo Cipriani en 2022— será rescindido. El objetivo, afirmó, será mejorar la complementación entre las instituciones públicas de salud; para ello hará acuerdos con los hospitales Policial y Militar que incluyan camas de CTI y cuidados moderados.

El vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker , dijo a Subrayado que la rescisión fue resuelta este jueves para optimizar la complementación con prestadores públicos y que el convenio vencía en 60 días, por lo que la institución está dentro del plazo que el acuerdo establece en su artículo 5.°.

Sostuvo que el convenio rescindido estaba establecido por “tarifa plana”, significa que se pagaban camas de CTI sin importar si se usaban o no, y que el objetivo es comprarlas solo cuando sea necesario y por volumen. Consideró que las tarifas planas son un mal negocio que afecta la productividad y la gestión adecuada.

Señaló también que la decisión responde a parte de una estrategia de uso de recursos públicos y destercerización; ello incluye varias instituciones de Montevideo y el interior para la contratación de camas de cuidados intensivos, moderados e imagenología.

Olesker destacó que en 2024 ASSE compró servicios a instituciones de asistencia médica colectiva por $4.100 millones, contra unos $2.500 millones en 2022. Y afirmó que los estudios contratados se duplicaron.

De esos $4.100 millones, $1.700 millones son camas de CTI y $400 millones de tomografías, mayoritariamente en el interior del país. El plan de ASSE es alcanzar, con los cambios presupuestales, un tomógrafo en cada departamento.

La rescisión ocurre en medio de cruces entre gobierno y oposición por la situación laboral del presidente de ASSE, Álvaro Danza.