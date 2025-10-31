Condenaron a la mujer que agredió a directora y subdirectora en escuela de La Paz y debe usar tobillera

Condenaron a ocho meses de libertad a prueba y uso de tobillera a la mujer que atacó a "golpes de puño y patadas" a funcionarias de la Escuela 107 de La Paz , Canelones .

La agresión ocurrió a las 13:30 de este jueves, en el centro educativo ubicado en Conrado Moller y Ramón Álvarez. La mujer fue a buscar a su hija e ingresó a la Dirección, donde atacó a las funcionarias. El hecho fue advertido por un policía que estaba de particular en el lugar e intervino.

"La mujer, en evidente estado de alteración, continuó insultando y amenazando a las docentes, por lo que fue reducida y trasladada a la Seccional 5ª para continuar con las actuaciones correspondientes", señala el parte policial. Tanto la directora como la subdirectora y el agente policial resultaron lesionados.

La condena es por la autoría de reiterados delitos de violencia privada, en concurso formal con reiterados delitos de agresión a trabajadores de la educación y estos en régimen de reiteración real con dos delitos de lesiones personales agravadas.

La fiscal del caso, Cecilia Gutiérrez, explicó que la familia está en un contexto de violencia doméstica y que la hija mayor pidió "no volver con la madre". Ante esto, se activó un protocolo con llamada a médicos. La madre llegó a la escuela, y cuando le explicaron la situación "se descontrola". Agrede a la maestra, la subdirectora y directora, así como al padre de otro alumno, funcionario policial.

"No era la primera vez que pasaba este hecho con esta señora", sostuvo la fiscal.

Tiene prohibición de acercamiento al centro educativo, así como a las víctimas. Las hijas más chicas de la mujer están "con una amiga de la familia" y la mayor, con su abuela en otro departamento.