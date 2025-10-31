Convocan Consejo de Ministros para el lunes, con Presupuesto y Cardama sobre la mesa

Anterior Consejo de Ministros. Foto: Archivo / Foco Uy

El presidente de la República se reunirá el lunes con su Consejo de Ministros. El consejo fue convocado para hablar del Presupuesto y también estará sobre la mesa el tema Cardama.

El Presupuesto está en tratamiento en la Cámara de Senadores, tras ser aprobado en Diputados el pasado 16 de octubre.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentó el pasado lunes en la comisión de Presupuesto del Senado el proyecto de ley de Presupuesto, con los cambios aprobados en Diputados.

Respecto a Cardama, el gobierno presentó una denuncia en Fiscalía el 24 de octubre, luego de anunciar en conferencia de prensa la posibilidad de rescindir el contrato por la construcción de los patrulleros oceánicos, luego de detectar "fuertes indicios" de "estafa o fraude" en la garantía que otorgó el astillero español.