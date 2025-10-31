RECIBÍ EL NEWSLETTER
GOBIERNO

Convocan Consejo de Ministros para el lunes, con Presupuesto y Cardama sobre la mesa

Este lunes, el ministro de Economía presentó el Presupuesto en la comisión de la Cámara de Senadores. El 24 de octubre fue presentada una denuncia por Cardama ante Fiscalía.

Anterior Consejo de Ministros. Foto: Archivo / Foco Uy

Anterior Consejo de Ministros. Foto: Archivo / Foco Uy

El Presupuesto está en tratamiento en la Cámara de Senadores, tras ser aprobado en Diputados el pasado 16 de octubre.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentó el pasado lunes en la comisión de Presupuesto del Senado el proyecto de ley de Presupuesto, con los cambios aprobados en Diputados.

Presidente Orsi. Foto: AFP
Seguí leyendo

Evaluación del presidente Yamandú Orsi en octubre: 36% aprueba y 32% desaprueba

Respecto a Cardama, el gobierno presentó una denuncia en Fiscalía el 24 de octubre, luego de anunciar en conferencia de prensa la posibilidad de rescindir el contrato por la construcción de los patrulleros oceánicos, luego de detectar "fuertes indicios" de "estafa o fraude" en la garantía que otorgó el astillero español.

Temas de la nota

Lo más visto

video
FUM-TEP

Sindicato convoca a paro de 24 horas este viernes en las escuelas de Canelones tras agresión a docentes
en mercedes

Una embarazada fue baleada en el abdomen luego de una discusión que tuvo con su vecino
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
MONTEVIDEO

Encontraron los cuerpos de dos ancianos dentro de su casa en Villa Española; investigan como muertes dudosas
DECRETO DEL GOBIERNO

Precios de los combustibles: nafta Súper baja $0,18 y el gasoil se reduce $0,37; el supergás mantiene su tarifa

Te puede interesar

Presidente Orsi. Foto: AFP video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Evaluación del presidente Yamandú Orsi en octubre: 36% aprueba y 32% desaprueba
Anterior Consejo de Ministros. Foto: Archivo / Foco Uy
GOBIERNO

Convocan Consejo de Ministros para el lunes, con Presupuesto y Cardama sobre la mesa
Condenaron a la mujer que agredió a directora y subdirectora en escuela de La Paz y debe usar tobillera
CANELONES

Condenaron a la mujer que agredió a directora y subdirectora en escuela de La Paz y debe usar tobillera

Dejá tu comentario