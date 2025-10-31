RECIBÍ EL NEWSLETTER
DECRETO DEL GOBIERNO

Precios de los combustibles: nafta Súper baja $0,18 y el gasoil se reduce $0,37; el supergás mantiene su tarifa

El supergás se mantiene en 88,46 pesos el kilo, por lo que una recarga de garrafa de 13 kilos sale 1.150 pesos. Los datos corresponden al decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

bombas-estacion-combustibles-foco-uy.jpg

El Poder Ejecutivo resolvió una reducción en los precios de los combustibles a partir del 1º de noviembre.

La nafta Súper 95 baja 0,18 pesos por litro y la nafta Premium 97 se reduce 0,13 pesos por litro. En tanto, el gasoil baja 0,37 pesos por litro, tanto el gasoil 50S como el 10S.

Por su parte, el supergás se mantiene en 88,46 pesos el kilo, por lo que una recarga de garrafa de 13 kilos sale 1.150 pesos. Los datos corresponden al decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolucion de las naftas, el gasoil y el supergas
Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás

Los nuevos precios:

Nafta Súper 95: $78,02 (precio anterior $78,20).

Nafta Premium 97: $80,48 (precio anterior $80,61).

Gasoil 50S: $49,77 (precio anterior $50,14).

Gasoil 10S: $55,77 (precio anterior $57,14).

Supergás: $88,46.

Las tarifas de los combustibles rigen para los meses de noviembre y diciembre.

