Una embarazada fue baleada en el abdomen luego de una discusión que tuvo con su vecino

Una embarazada de 27 años fue baleada en el abdomen este jueves luego de una pelea que mantuvo con el agresor, su vecino. Ambos viven en el asentamiento Calmer de la ciudad de Mercedes , Soriano.

Una persona llamó al 911 a las 19:00 horas para informar que la mujer había sido herida. Médicos trasladaron a la herida en ambulancia al hospital local, donde ingresó y fue asistida. Ahora, se encuentra internada estable, fuera de peligro.

Tiene una gestación de 21 semanas, dijo el vocero de la Jefatura de Soriano, Rodrigo Castro. El bebé fue extraído y está recibiendo asistencia médica.

Según información que tiene la Policía, la mujer fue baleada tras una discusión con el hombre, quien sacó un arma y le disparó. Ahora se encuentra prófugo.

La Policía Científica trabajó en la escena y el caso fue derivado a la Fiscalía.