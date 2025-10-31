Evaluación del presidente Yamandú Orsi en octubre: 36% aprueba y 32% desaprueba

Las opiniones sobre el desempeño del presidente Yamandú Orsi se dividen en tercios relativamente similares, con leve saldo positivo (+4). El 36% aprueba, 32% desaprueba y 28% ni aprueba ni desaprueba, según la última encuesta de Equipos Consultores .

Disminuye la aprobación y aumenta la desaprobación. Las opiniones positivas disminuyen 7 puntos respecto a agosto y las negativas se incrementan en la misma magnitud. Como resultado, el saldo neto pasa de +18 en agosto, a +4 en octubre.

Canelones más favorable. En su departamento de origen, el actual presidente mantiene niveles mayores de apoyo particularmente altos, superando a los que recibe en Montevideo (donde también tiene saldo positivo), y a los del resto del interior del país (donde su saldo neto es negativo).

Sectores medio bajos y bajos, más positivos. Los juicios sobre el desempeño de Orsi están asociados al nivel socioeconómico de las personas. En los segmentos medio altos y altos, el presidente recibe juicios divididos, de saldo levemente negativo. A medida que se disminuye en la estratificación social, las opiniones positivas crecen, las negativas disminuyen, y el saldo neto se amplía hasta alcanzar un +15 en los sectores más bajos.

La oposición aumenta su desaprobación. El clivaje político discrimina fuertemente los juicios sobre el presidente. Orsi recibe amplia aprobación entre los votantes propios, y mayoritaria desaprobación entre los de oposición. La mirada del electorado opositor se ha vuelto gradualmente más crítica a medida que avanza el período, y explica la mayor parte de la caída de aprobación de Orsi en el mediano plazo. Sin embargo, en el corto plazo, también hay una caída en la aprobación dentro del electorado frenteamplista. Si bien la mayoría de los frenteamplistas aprueba al presidente, lo hacen en menor magnitud que las mediciones anteriores.

Zona media en la comparación histórica. En momentos similares del periodo de gobierno, los presidentes Vázquez (2005), Mujica (2010) y Lacalle Pou (2020) mantenían climas de opinión ampliamente favorables. En el otro extremo, Lacalle Herrera (1990) y Sanguinetti (1994) recibían niveles altos de desaprobación. En medio, Batlle (2000), Vázquez (2015) y actualmente Orsi (2025), se ubican en zona de relativo equilibrio entre aprobaciones y desaprobaciones, aunque Orsi, a diferencia de los otros dos, mantiene un saldo positivo.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 7 y el 19 de octubre de 2025, combinando una metodología presencial (cara a cara) y telefónica (telefonía celular).

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en el país con telefonía celular.

El tamaño muestral efectivo fue de 722 casos presenciales y 400 telefónicos, conformando un total de 1.122 casos. El margen de error máximo esperado para una encuesta de 1.122 casos es de +- 2.8%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Las personas entrevistadas a través de telefonía celular fueron seleccionadas mediante una muestra probabilística que utiliza el sistema RDD, con cuotas de sexo y edad en la selección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Pregunta aplicada:

- ¿Ud. aprueba, ni aprueba ni desaprueba, o desaprueba la forma en que Yamandú Orsi está desempeñándose como presidente?