Encontraron los cuerpos de dos ancianos dentro de su casa en el barrio Villa Española; investigan como muertes dudosas

Dos ancianos fueron encontrados muertos en su casa, ubicada en Coruña y Francisco Martínez, en el barrio Villa Española .

El caso es investigado como muerte dudosa. Los cuerpos están en avanzado estado de descomposición y no se puede verificar a simple vista si tienen disparos.

En la escena hay un revólver, pero la causa de muerte la determinará una autopsia.

Fue un vecino, que tiene un almacén al lado de la casa, quien se acercó a una ventana tras sentir mal olor y vio, desde allí, que la mujer estaba tirada en el piso. Hacía unos diez días que no los veían.

"Lo que nos llamó poderosamente la atención fue el olor", sostuvo el vecino en diálogo con Subrayado. "Automáticamente llamé al 911 y acá estamos", agregó. Luego, en el patio, encontraron al hombre muerto.

Sobre la pareja, dijo que estaban en el barrio "de toda la vida". "Tengo 39 años y desde que tengo uso de razón estaban juntos", indicó.

También señaló que en algunas oportunidades los vecinos realizaron denuncias por violencia. "Nosotros los vecinos hicimos varias denuncias, y cuando la Policía acudía al lugar, ella negaba todo lo sucedido", afirmó.

Trabajan en la escena el departamento de Homicidios, así como Policía Científica.