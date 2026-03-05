ASSE advierte por estafas vía Whatsapp: piden a la población no compartir código que solicitan los delincuentes

La Administración de Salud de Servicios del Estado ( ASSE ) advierte que nuevamente delincuentes utilizan el nombre de la institución para manipular y estafar a personas mediante mensajes o llamadas a vía Whatsapp .

Según detalla el comunicado compartido en la web oficial de ASSE, el contacto llega a partir de números celulares que la persona no tiene agendados, incluso algunos con la característica correspondiente a Argentina con el prefijo (+54).

Allí se le ofrece al usuario diferentes servicios, como coordinación con médico especialista, comunicación en cambios en la atención, entre otros. Acto seguido, los estafadores solicitan al usuario que envíe un código que le llega al celular por SMS.

Cuando eso ocurre, el Whatsapp queda clonado y todos los contactos pasan a manos de los estafadores.

Desde ASSE se insiste en que no es necesario que alguien pida el nombre, número de cédula de identidad, dirección u otro dato personal para ser engañada. Basta con que los delincuentes tengan el código del SMS que llega al celular de la víctima para obtener lo que quieren.

Por eso, el prestador público pide a la población estar atentos a maniobras similares, y no responder las llamadas, ni compartir información personal.

También se recomienda a la población una forma de evitar la estafa y proteger el acceso a la cuenta de Whatsapp que consiste en tener activa la función “verificación en dos pasos”. En caso de una estafa, tener activa esta función de doble autenticación pedirá otro código más, por lo que complejiza la maniobra.

Para acceder a este resguardo, se debe ingresar a Ajustes, luego a Cuenta, tocar en Verificación en dos pasos, presionar Activar o Configurar PIN, después colocar un PIN de seis dígitos y confírmalo. Se pedirá un correo electrónico, en caso de olvidar el PIN. Si eso sucede, se deberá ingresar el código a un correo que enviará WhatsApp, y luego presionar en Verificar.