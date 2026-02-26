RECIBÍ EL NEWSLETTER

Junta de Colonia derogó ordenanza que regula actividad de cuidacoches y, en los hechos, prohibirá su actividad

El intendente Guillermo Rodríguez dijo que fue una decisión de los ediles y se dialogará con el Ministerio del Interior para la seguridad en el tránsito.

La Junta Departamental de Colonia derogó una ordenanza de mayo de 2004 que regulaba la actividad de los cuidacoches en el departamento y genera, en los hechos, una prohibición de la actividad.

El proyecto fue aprobado únicamente con los votos del Partido Nacional. El Frente Amplio se opuso y el único edil colorado no estaba en sala al momento de votar.

Para los nacionalistas la ordenanza era “ilegítima” porque “atribuía la seguridad y la vigilancia de los vehículos a los cuidacoches”.

El intendente Guillermo Rodríguez fue consultado sobre la resolución de la Junta, señaló que para que entre en rigor hay que promulgarlo, además de que hay que "conversar con Fiscalía, con Ministerio del Interior, y el Jefe de Policía".

"Creo que este tipo de cosas hay que conversarlas entre todos, porque no es un proyecto que el gobierno departamental manda a estudio de la Junta, surge de la propia Junta. Se consultó gente del Mides, de distintas organizaciones sociales, de Tránsito de la Intendencia. Pero siempre vamos a estar dispuestos a conversar para llegar a buen puerto", sostuvo y agregó que no ha habido reclamos por esto. "Hay un estudio pormenorizado de esto", remarcó.

"En la ordenanza de 2004 la Intendencia era plenamente responsable de cualquier problema que un cuicacoche tuviera con un vehículo", indicó Rodríguez.

