Prisión domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapiña en estación de servicio de Colón

Fue condenado el delincuente baleado en un intento de rapiña a la estación de servicio de ruta 102 y César Mayo Gutiérrez, en el barrio Colón.

El individuo fue condenado por rapiña en grado de tentativa a la pena de 24 meses de prisión, sustituida por prisión domiciliaria total; continúa con la tobillera electrónica.

El hecho ocurrió el lunes 17 de febrero en horas de la madrugada.

Los delincuentes llegaron en moto para intentar rapiñar a la cajera del supermercado que está en la estación de servicio. En el lugar, estaban dos policías de particulares que al ver a los hombres con armas de fuego, repelieron la agresión con varios disparos, hiriendo a uno de los rapiñeros en la cabeza.

El herido, de 22 años y sin antecedentes penales, fue trasladado al Hospital Saint Bois. En la escena quedó un arma y un casco. El segundo delincuente se fugó en la moto, pero fue detenido en un allanamiento en la ciudad de Las Piedras.

Fue condenado a 22 meses de prisión, luego de un proceso abreviado y de la imputación del delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa.