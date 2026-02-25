Fue condenado el delincuente baleado en un intento de rapiña a la estación de servicio de ruta 102 y César Mayo Gutiérrez, en el barrio Colón.
Prisión domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapiña en estación de servicio de Colón
El individuo fue condenado por rapiña en grado de tentativa a 24 meses de prisión, sustituida por la domiciliaria.
El caso
El hecho ocurrió el lunes 17 de febrero en horas de la madrugada.
Los delincuentes llegaron en moto para intentar rapiñar a la cajera del supermercado que está en la estación de servicio. En el lugar, estaban dos policías de particulares que al ver a los hombres con armas de fuego, repelieron la agresión con varios disparos, hiriendo a uno de los rapiñeros en la cabeza.
El herido, de 22 años y sin antecedentes penales, fue trasladado al Hospital Saint Bois. En la escena quedó un arma y un casco. El segundo delincuente se fugó en la moto, pero fue detenido en un allanamiento en la ciudad de Las Piedras.
Fue condenado a 22 meses de prisión, luego de un proceso abreviado y de la imputación del delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa.
