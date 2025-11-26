Así se prepara la parroquia de la Candelaria para la megaboda que tendrá a Carlos Vives con caché millonario

Punta del Este se prepara para una megaboda que por estas horas está llamando la atención en el principal balneario uruguayo. Serán tres días de fiesta viernes, sábado y domingo para el casamiento de una de las familias más ricas de Paraguay , con inversiones desde hace años en Uruguay.

Uno de los lugares emblemáticos será la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en el corazón de Punta del Este. Un equipo de Subrayado recorrió este miércoles las instalaciones y constató que debieron ensanchar el pasillo central para dar más espacio para la entrada de la novia. Eso debido a que el vestido tendrá una cola larga con muchísimo volumen.

La ceremonia religiosa está prevista para las 17 horas del viernes. Tendrá 50 damas de honor y una decoración ambientada con arreglos florales traídos especialmente desde Paraguay.

Luego, a partir de las 20 horas, comenzará la gran fiesta para 800 invitados en una carpa montada especialmente para la ocasión en medio de un imponente despliegue de generadores y calles cortadas a la altura de la parada 22. Está previsto que la celebración dure hasta las 7 de la mañana del sábado.

Un vuelo chárter llegará desde Asunción con los integrantes del equipo de cocina que estará a cargo de la gastronomía del evento exclusivo. El colombiano Carlos Vives actuará en la fiesta con un caché estimado en un millón de dólares.

El movimiento inusual en el balneario ya se viene desarrollando desde hace días con un gran operativo de montaje de infraestructura, seguridad y tránsito. Además, ya vienen llegando los vuelos privados al Aeropuerto de Laguna del Sauce con invitados para la celebración, y en las próximas horas se prevé un incremento en las frecuencias.

En las próximas horas se irán conociendo más detalles de la megaboda que tiene a Punta del Este movilizada y de la superfiesta que todos están hablando.