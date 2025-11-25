Triple homicidio en 18 de Mayo: un joven de 27 años mató a sus padres y a su hermano

Un triple homicidio se registró este martes en una vivienda de Enrique Frugoni y Enrique Mesa, en Ciudad 18 de Mayo, departamento de Canelones.

De acuerdo a la información primaria del caso, un joven de 27 años asesinó a sus padres y a su hermano.

El caso quedó al descubierto cuando el padre, un hombre de 67 años, que se desempeñaba como capaz en una obra en Montevideo, no fue a trabajar. Como era cumplidor, los responsables de la obra intentaron comunicarse con él y al no obtener respuesta, lo fueron a buscar a la casa. En ese momento, lo atendió el hijo y dio su versión sobre la ausencia de su padre.

Como sus dichos no convencieron, las personas que fueron a buscar al hombre resolvieron realizar la denuncia policial ante la seccional 30. Una vez que la Policía llegó al lugar, el joven le dijo que la familia estaba fallecida en el interior de la vivienda. Tras una inspección en el lugar, los efectivos encontraron los tres cuerpos.

El caso es investigado por la fiscal de Las Piedras de 3º turno, Mariana Rodríguez Velázquez, junto a médico forense, Policía Científica, el Departamento de Homicidios y el jefe de Policía, Fabio Quevedo, que se hizo presente en la escena del hecho.