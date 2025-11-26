"Nos encontramos con una escena dantesca, tres personas fallecidas, dos de ellas desmembradas", dijo jefe de Policía de Canelones

“Nos encontramos con una escena dantesca. Una situación y una escena muy compleja: tres personas fallecidas , dos de ellas desmembradas”, dijo el jefe de Policía de Canelones , Fabio Quevedo, sobre el triple homicidio en 18 de Mayo.

Un joven de 27 años mató a su padre, a su madre y a su hermano, y los estaba desmembrando cuando fue descubierto por el comisario y efectivos de la Seccional 30 de Canelones.

El joven de 27 años fue detenido en la noche del martes, y de acuerdo a información policial primaria a la que accedió Subrayado sufre de una patología psiquiátrica.

El caso quedó al descubierto cuando los compañeros de trabajo del padre se preocuparon al ver que el hombre, capataz de obra en Montevideo, llevaba dos días sin ir a trabajar y no había avisado. Nunca faltaba al trabajo y eso llamó la atención, entonces decidieron ir a la casa a buscarlo, explicó el jefe de Policía.

Según supo Subrayado, cuando llegan a la casa los recibe el hijo de 27 años y les dice que sus padres se habían ido de viaje. Pero el auto del hombre estaba en la casa, por lo que los compañeros de trabajo sospecharon, y ante las respuestas erráticas decidieron hacer la denuncia en la Seccional 30.

Fue entonces cuando el comisario de esa Seccional fue a la casa y habló con el hijo del hombre ausente. Allí notó que tenía las manos lastimadas y procedió a interrogar al joven.

Fue así que el joven dijo que había sido atacado por seis desconocidos, y que los cuerpos de sus padres y de su hermano estaban en el interior de la casa.

Los policías de la Seccional 30 entraron y se encontraron con los tres fallecidos, dos de ellos desmembrados.

El joven dijo entonces que había comenzado a trozar los cuerpos porque él solo no podía sacarlos. Quedó detenido de inmediato y se dio parte al Departamento de Homicidios de la Policía de Canelones, y a la Fiscalía.