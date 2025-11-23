Cámaras de Turismo de Uruguay y Chile avanzan en integración: buscan potenciar el intercambio turístico

Autoridades de la Cámara Uruguaya de Turismo se reunieron en Punta del Este con la presidenta de la cámara de Chile , con el objetivo de avanzar en la integración y potenciar el intercambio turístico entre ambos países.

El vicepresidente de Camtur, Javier Azcurra, dijo que buscan que las distintas Cámaras de Turismo estén alineadas en el continente con una visión común y compartir prácticas y experiencias. "En esa línea ya dejamos establecidos algunos movimientos sobretodo para el próximo año", señaló.

Azcurra comentó que el objetivo es que se incremente la presencia chilena en Uruguay. "Venimos impulsando desde la Cámara de Turismo la promoción de Uruguay como país turístico", apuntó.

El directivo de Camtur, Sebastián Freire, dijo que el enoturismo es clave y que Uruguay ha mejorado mucho en las últimas décadas en esa materia. "Creo que hay una oportunidad de intercambio de experiencia y aprendizaje a aprovechar".

Por su parte, la presidenta ejecutiva de Fedetur Chile, Mónica Zalaquet, indicó que hace años que vienen trabajando con Camtur con el objetivo de integrar destinos y vender a ambos países en mercados lejanos como el europeo y asiático.

Zalaquet señaló que construyeron una agenda para el año 2026 con las autoridades de la cámara. "Hoy día llegan aproximadamente 70 mil chilenos a Uruguay, estoy segura que ustedes pueden duplicar ese número y el mismo desafío tenemos nosotros", manifestó.