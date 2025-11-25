Crimen del policía: una línea de investigación apunta a su entorno, un hijo de un hermano es nieto de Betito Suárez

El lugar donde fue asesinado el policía, en la rambla del Cerro. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

La investigación de la muerte de César Ferreira, el policía de 30 años asesinado en la madrugada del lunes en la rambla del Cerro , tiene varias líneas de indagatoria.

El crimen ocurrió a las 2 de la mañana. Cuatro personas estaban en un auto. Ferreira, su hermano de 20 años, otro joven de 21 y una mujer de 27 años.

En determinado momento, según los relatos, llegaron dos adolescentes armados con intenciones de robarles. Ahí, se dio un enfrentamiento a tiros, donde el policía se puso frente a su hermano y repelió la agresión de los delincuentes. Como resultado del tiroteo, un delincuente fue abatido y el policía resultó fallecido. Su hermano permanece en estado grave.

La investigación espera por varios elementos y la Policía tiene varias líneas. Todo apunta a una rapiña, de acuerdo a fuentes del caso, pero también se abre una línea de investigación por el entorno de Ferreira.

El hermano del policía, que permanece en estado grave, tiene antecedentes penales y había salido hace poco tiempo de la cárcel. Su otro hermano está preso y tiene un hijo que es nieto del Betito Suárez.

Con esa línea de investigación, la Policía tratará de establecer si los delincuentes fueron a atacar al hermano, a las personas que estaban en el auto o si se trató de una rapiña. Hasta el momento, los elementos con que cuenta el Departamento de Homicidios apuntan a un robo.

El testimonio del joven que se encuentra internado será clave para el avance de la indagatoria.