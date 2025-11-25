RECIBÍ EL NEWSLETTER
SU HERMANO HABÍA SALIDO DE LA CÁRCEL

Crimen del policía: una línea de investigación apunta a su entorno, un hijo de un hermano es nieto de Betito Suárez

La indagatoria por el asesinato de César Ferreira espera por varios elementos, pero la principal hipótesis a esta hora es la rapiña. El hermano que está grave había salido hace poco de la cárcel.

El lugar donde fue asesinado el policía, en la rambla del Cerro. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

La investigación de la muerte de César Ferreira, el policía de 30 años asesinado en la madrugada del lunes en la rambla del Cerro, tiene varias líneas de indagatoria.

El crimen ocurrió a las 2 de la mañana. Cuatro personas estaban en un auto. Ferreira, su hermano de 20 años, otro joven de 21 y una mujer de 27 años.

En determinado momento, según los relatos, llegaron dos adolescentes armados con intenciones de robarles. Ahí, se dio un enfrentamiento a tiros, donde el policía se puso frente a su hermano y repelió la agresión de los delincuentes. Como resultado del tiroteo, un delincuente fue abatido y el policía resultó fallecido. Su hermano permanece en estado grave.

Carlos Negro, ministro del Interior.
La investigación espera por varios elementos y la Policía tiene varias líneas. Todo apunta a una rapiña, de acuerdo a fuentes del caso, pero también se abre una línea de investigación por el entorno de Ferreira.

El hermano del policía, que permanece en estado grave, tiene antecedentes penales y había salido hace poco tiempo de la cárcel. Su otro hermano está preso y tiene un hijo que es nieto del Betito Suárez.

Con esa línea de investigación, la Policía tratará de establecer si los delincuentes fueron a atacar al hermano, a las personas que estaban en el auto o si se trató de una rapiña. Hasta el momento, los elementos con que cuenta el Departamento de Homicidios apuntan a un robo.

El testimonio del joven que se encuentra internado será clave para el avance de la indagatoria.

